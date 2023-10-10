Неравнодушный охранник не дал шымкентцу лишиться документов и денег (видео)

Потерянный кошелек с деньгами и документами вернули жителю Шымкента - охранник магазина случайно наткнулся на потерянные вещи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

К патрульным, дежурящим на посту "Имран", обратился охранник расположенного вблизи магазина, который сообщил, что нашел потерянный кошелек в ходе обхода территории.

Внутри оказались деньги и документы, сообщается на официальном медиапортале ведомства. Самостоятельно отыскать владельца охраннику не удалось, поэтому он обратился к полицейским.

Стражи порядка приняли необходимые меры и установили владельца потерянного кошелька - им оказался местный житель.

Кошелек, а также его содержимое вернули хозяину.

Горожанин выразил искреннюю признательность охраннику магазина за проявленное неравнодушие и сотрудникам полиции за оперативную работу.

Напомним, что полицейские Уральска вернули деньги пожилой горожанке, которая попалась на уловку мошенников.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился полицейским и заявил, что ее внучка стала виновницей ДТП, поэтому для компенсации ущерба потерпевшему необходимо срочно отдать деньги. Взволнованная пожилая женщина передала пакет с 1,5 млн тенге человеку, прибывшему по ее адресу.

Однако полицейские связались с таксистом и рассказали ему о случившемся - он согласился приехать в отделение, где передал оперативникам для возвращения законной владелице. Оказалось, что женщина тщательно спрятала деньги, завернув их в шерстяные носки.