"Была в отчаянии": режиссеру "Ералаша" пришлось обратиться к полицейским в Казахстане (видео)
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Режиссер киножурнала "Ералаш" Марина Сулейманова обратилась к жамбылским полицейским после того, как забыла кошелек с важными документами, деньгами и ключами в такси. Казахстанские стражи порядка ей помогли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации ДП Жамбылской области, гражданка России оставила свой бумажник в такси. После прибытия на таможенный пункт пропуска она поняла, что потеряла его и сразу же обратилась к полицейскому.
В ходе проведения комплекса мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения инспектором патрульной полиции Мадияром Асубаевым был установлен автотранспорт. За короткое время портмоне с ценными вещами в целости и сохранности было возвращено владелице.
"Буквально за полчаса полицейский оперативно нашел и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала, к кому обратиться и что делать.
Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу. Восхищена высокими результатами и активной позицией сотрудника полиции, он незамедлительно среагировал на мое обращение", - рассказала Марина Сулейманова.
Правоохранители призвали граждан быть внимательными и не оставлять свое имущество без присмотра. Также, советуют они, не стоит забывать ценные вещи при посещении общественных и других мест массового скопления людей. Деньги и кошельки следует хранить во внутренних карманах одежды. В случае кражи или ограбления необходимо незамедлительно обратиться по телефону 102.
По информации сайта teatr-eralash.ru, Марина Сулейманова - автор и режиссер киножурнала "Ералаш", с ее участием было создано более 50 сюжетов.
Призер кинофестиваля "Улыбнись, Россия!" (Тула). Работы: полнометражные фильмы - "Любовь.ru", "Узник старой усадьбы", "Ералаш в кино", "Принцесса с севера" (мини-сериал).
Напомним, ранее стала известна удивительная история со счастливым концом, которая приключилась с иностранцем в Казахстане. Гражданин Молдовы Виталий Николаев оказался в нашей стране без вещей и документов. Ему помогли полицейские Кокшетау, которые нашли его супругу и дочь в Москве. Мужчина должен был вернуться к родным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040300-byla-v-otchayanii-rezhisseru-eralasha-prishlos-obratitsya-k-politseyskim-v-kazahstane-video/