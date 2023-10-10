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"Была в отчаянии": режиссеру "Ералаша" пришлось обратиться к полицейским в Казахстане (видео)

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Марина Сулейманова
Марина Сулейманова. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Режиссер киножурнала "Ералаш" Марина Сулейманова обратилась к жамбылским полицейским после того, как забыла кошелек с важными документами, деньгами и ключами в такси. Казахстанские стражи порядка ей помогли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ДП Жамбылской области, гражданка России оставила свой бумажник в такси. После прибытия на таможенный пункт пропуска она поняла, что потеряла его и сразу же обратилась к полицейскому.

В ходе проведения комплекса мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения инспектором патрульной полиции Мадияром Асубаевым был установлен автотранспорт. За короткое время портмоне с ценными вещами в целости и сохранности было возвращено владелице.

"Буквально за полчаса полицейский оперативно нашел и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала, к кому обратиться и что делать.

Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу. Восхищена высокими результатами и активной позицией сотрудника полиции, он незамедлительно среагировал на мое обращение", - рассказала Марина Сулейманова.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными и не оставлять свое имущество без присмотра. Также, советуют они, не стоит забывать ценные вещи при посещении общественных и других мест массового скопления людей. Деньги и кошельки следует хранить во внутренних карманах одежды. В случае кражи или ограбления необходимо незамедлительно обратиться по телефону 102.

По информации сайта teatr-eralash.ru, Марина Сулейманова - автор и режиссер киножурнала "Ералаш", с ее участием было создано более 50 сюжетов.

Призер кинофестиваля "Улыбнись, Россия!" (Тула). Работы: полнометражные фильмы - "Любовь.ru", "Узник старой усадьбы", "Ералаш в кино", "Принцесса с севера" (мини-сериал).

Напомним, ранее стала известна удивительная история со счастливым концом, которая приключилась с иностранцем в Казахстане. Гражданин Молдовы Виталий Николаев оказался в нашей стране без вещей и документов. Ему помогли полицейские Кокшетау, которые нашли его супругу и дочь в Москве. Мужчина должен был вернуться к родным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040300-byla-v-otchayanii-rezhisseru-eralasha-prishlos-obratitsya-k-politseyskim-v-kazahstane-video/

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