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"Превратились в большой бизнес": депутата возмутили цены на лекарства в аптеках Астаны

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Даулет Мукаев
Даулет Мукаев. Кадр из видео: astanatv.kz

Вчера во время заседания мажилиса депутат Даулет Мукаев высказался о ценах в столичных аптеках. По его словам, в некоторых точках наценка доходит до 50% стоимости, передает телеканал "Астана".

Вчера в Астане состоялось заседание мажилиса, на котором обсуждалась работа системы ОСМС в Казахстане. Перед заседанием Минздрав продемонстрировал депутатам работу мобильных лабораторий и аптек.

Отмечается, что депутат Даулет Мукаев купил некоторые из предложенных препаратов от простуды. По его словам, цены приятно удивили, однако, после мажилисмен возмутился тому, почему они на порядок отличаются от стоимости в аптеках столицы.

"Я проживаю по улице Сауран, в одном ЖК есть 3-4 аптеки, и в каждой разные цены. Почему они не одинаковые? Вот я купил в вашей аптеке "Терафлю". На "рынке" 500 тенге, а здесь у вас я купил за 230 тенге. "Стрепсис" купил за 1200, а в городских аптеках он намного дороже. Наценка – 40%. Некоторые лекарства продают даже вдвое дороже. Аптеки превратились в большой бизнес!" – заявил мажилисмен.

По итогам правительственного часа депутаты направили в адрес Минздрава ряд рекомендаций по совершенствованию работы системы ОСМС.

Напомним, вчера министр здравоохранения Ажар Гиният заявляла, что на основе цифровой карты семьи был проведен анализ вовлеченности населения в ОСМС, и на сегодня не застрахованы оказались еще более 3,3 млн казахстанцев.

Отмечалось, что для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы следует учитывать ряд условий. В их числе – предложение ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия и прочие.

"При выполнении данных условий будет сохранена финансовая устойчивость фонда. Данные меры позволят обеспечить уровень охвата не менее 90-95% населения", – говорила министр.

Позже она добавила, что такое предложение было внесено после изучения опыта других стран.

"Разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется, и 3 млн человек остаются вне системы. Это чревато тем, что люди не могут полностью получить медицинскую помощь", – подчеркнула министр.

Однако, по словам Ажар Гиният, на сегодняшний день закон запрещает вводить какие-то ограничения, а потому этот вопрос еще будет обсуждаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040272-prevratilis-v-bolshoy-biznes-deputata-vozmutili-tseny-na-lekarstva-v-aptekah-astany/

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