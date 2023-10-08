Странный знак парковки озадачил жителей Актау (фото)

В Актау местных жителей озадачил знак парковки у дороги в одном из микрорайонов города. В ситуацию вмешались полицейские.

Как пишет региональное издание "Лада", житель Актау обратил внимание на знак парковки у дороги напротив одного из домов в седьмом микрорайоне. На знаке указано, что оставлять свои автомобили могут клиенты агентства недвижимости.

"Насколько законна такая парковка?" – задался вопросом местный житель.

На ситуацию отреагировали полицейские. Стражи порядка демонтировали металлическую табличку с дорожного знака.

В департаменте полиции напомнили, что в подобных случаях необходимо звонить в 102, после чего приезжает следственно-оперативная группа и проводит фиксацию.

Опора знака. Фото: lada.kz

Напомним, в конце сентября в соцсетях появилось видео, на котором жительница Костаная в интервью рассказывает о ДТП – ее детей сбил грузовик на "зебре". И затем за ней падает дорожный знак. Пользовали Казнета увидели в этом особый смысл.