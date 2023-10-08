Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Странный знак парковки озадачил жителей Актау (фото)

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожный знак в Актау. Фото: lada.kz

В Актау местных жителей озадачил знак парковки у дороги в одном из микрорайонов города. В ситуацию вмешались полицейские.

Как пишет региональное издание "Лада", житель Актау обратил внимание на знак парковки у дороги напротив одного из домов в седьмом микрорайоне. На знаке указано, что оставлять свои автомобили могут клиенты агентства недвижимости.

"Насколько законна такая парковка?" – задался вопросом местный житель.

На ситуацию отреагировали полицейские. Стражи порядка демонтировали металлическую табличку с дорожного знака.

В департаменте полиции напомнили, что в подобных случаях необходимо звонить в 102, после чего приезжает следственно-оперативная группа и проводит фиксацию.

Опора знака
Опора знака. Фото: lada.kz

Напомним, в конце сентября в соцсетях появилось видео, на котором жительница Костаная в интервью рассказывает о ДТП – ее детей сбил грузовик на "зебре". И затем за ней падает дорожный знак. Пользовали Казнета увидели в этом особый смысл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040075-strannyy-znak-parkovki-ozadachil-zhiteley-aktau-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.