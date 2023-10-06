Таксист проехался с иностранцем 150 метров и взял за это с него деньги в Астане

Житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это астанчанин взял с него 500 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

50-летний житель Астаны перевозил с железнодорожного вокзала двух пассажиров, один из которых был гражданином другой страны.

"Мужчина, воспользовавшись тем, что один из пассажиров иностранец и не знает город, договорился отвезти его за 500 тенге до автовокзала "Сапаржай", который расположен в 150 метрах от вокзала", – говорится в сообщении, опубликованном в новостном Telegram-канале МВД.

Нарушителя установили полицейские во время рейда по вокзалу. Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 449 и по части 1 статьи 463 КоАП РК.

Согласно части 1 статьи 449 КоАП, приставание в общественных местах влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 463 КоАП, занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

Напомним, нередко граждане из других стран, прибывшие в Казахстан, попадаются на обман некоторых таксистов, которые могут сильно завысить цену на свои услуги. Так, например, один из водителей довез иностранцев от аэропорта до гостиницы в Алматы за 800 долларов, в другом случае россиянина из аэропорта южной столицы довезли до нужного ему места за 200 тыс. тенге.

В аэропорту Алматы придумали, как уберечь иностранцев от такого обмана: на территории воздушной гавани появились объявления и листовки с тарифами на услуги такси.