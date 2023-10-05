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Вейпы, "электронки" и "одноразки" на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

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Женщина держит в руках вейп
Вейп. Иллюстративное фото: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images

В Усть-Каменогорске в рамках проведенного ОПМ были изъяты вейпы, электронные сигареты и другие подобные устройства на сумму около 8,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства, содержащие никотин, изъяты в Усть-Каменогорске в рамках проведенных оперативно-профилактических мероприятий, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

По их результатам изъяты почти 2 тысячи устройств на сумму около 8,5 млн тенге. Материалы направлены в суд.

В АФМ добавили, что работа по противодействию незаконному обороту табачных изделий и одноразовых электронных сигарет продолжается.

Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев назвал вейпы и различные виды электронных сигарет угрозой для здоровья нации. Глава государства призвал принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением и заявил, что будет держать данный вопрос на особом контроле.

В начале августа глава Минфина Ерулан Жамаубаев подтвердил планы ввести полный запрет оборота вейпов в Казахстане после принятия соответствующего закона.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что электронная сигарета – устройство с батарейным питанием, созданное по образцу обычных сигарет, изобретенное в 2003 году китайским фармацевтом Хон Ликом. Изначально он разрабатывал устройство как альтернативу обычному курению.

Помимо аккумулятора электронная сигарета включает в себя атомайзер и картридж, содержащий никотиновую или безникотиновую жидкость. При работе устройства аккумулятор нагревает жидкость в картридже, а атомайзер – испаряет ее, выделяя в виде тумана, который вдыхает пользователь. Таким образом, использование электронных сигарет принято называть вейпингом (этот термин также используется для обозначения аналогичных устройств, включая вейп-ручки и электронные сигареты).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039652-nezakonnyy-oborot-odnorazok-i-veypov-na-85-mln-tenge-vyyavili-v-ust-kamenogorske/

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