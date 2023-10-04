"Изменение процедуры ЭЦП": КГД предупредил казахстанцев о спаме от мошенников

Новую мошенническую рассылку запустили неизвестные в Сети. На этот раз казахстанцам приходит сообщение об "изменении процедуры ЭЦП", передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщается на официальной Facebook-странице Комитета госдоходов, налогоплательщики Казахстана стали получать письма якобы от налоговых органов об "изменении процедуры ЭЦП".

"В настоящее время от имени налоговых органов на электронную почту поступает спам-рассылка с различных адресов об "изменении процедуры ЭЦП".

Данное сообщение не соответствует действительности и не имеет отношения к органам государственных доходов. Не рекомендуем проходить по вложенной ссылке", - предупредили в ведомстве.

В пресс-службе комитета также показали, как выглядит письмо от мошенников.

Скриншот письма от мошенников: facebook.com/kgd.gov.kz

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности посоветовал казахстанцам завести "цифрового двойника" - это может помочь уберечься от мошенников. Так, по словам эксперта, лучше приобрести отдельную SIM-карту для регистрации в онлайн-сервисах и оформить для оплаты этих услуг отдельную банковскую карту. А в мобильных приложениях устанавливать сложные, но запоминающиеся для себя пароли, чтобы их не пришлось где-то записывать.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно также помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.