"Изменение процедуры ЭЦП": КГД предупредил казахстанцев о спаме от мошенников
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Новую мошенническую рассылку запустили неизвестные в Сети. На этот раз казахстанцам приходит сообщение об "изменении процедуры ЭЦП", передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.
Как сообщается на официальной Facebook-странице Комитета госдоходов, налогоплательщики Казахстана стали получать письма якобы от налоговых органов об "изменении процедуры ЭЦП".
"В настоящее время от имени налоговых органов на электронную почту поступает спам-рассылка с различных адресов об "изменении процедуры ЭЦП".
Данное сообщение не соответствует действительности и не имеет отношения к органам государственных доходов. Не рекомендуем проходить по вложенной ссылке", - предупредили в ведомстве.
В пресс-службе комитета также показали, как выглядит письмо от мошенников.
Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности посоветовал казахстанцам завести "цифрового двойника" - это может помочь уберечься от мошенников. Так, по словам эксперта, лучше приобрести отдельную SIM-карту для регистрации в онлайн-сервисах и оформить для оплаты этих услуг отдельную банковскую карту. А в мобильных приложениях устанавливать сложные, но запоминающиеся для себя пароли, чтобы их не пришлось где-то записывать.
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно также помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК.
Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.
Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, – персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.
Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:
- регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;
- подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS-подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.
Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039601-izmenenie-protsedury-etsp-kgd-predupredil-kazahstantsev-o-spame-ot-moshennikov/