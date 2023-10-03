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В Минэкологии ответили на критику туризма в Казахстане от иностранного блогера

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Озеро Кольсай
Кольсай. Фото: Sergey Stepanenko / 500px / Getty Images

Иностранный блогер Александр Снитовский раскритиковал сферу туризма в Казахстане - он снял об этом видео и выложил в Сеть. В Комитете лесного хозяйства ответили на замечания блогера.

Тревел-блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео о туризме в РК и его проблемах.

По словам Александра, туристы и сами казахстанцы не знают на что тратятся экологические сборы. Он отметил, что в других странах, например, в Финляндии, подобных сборов нет.

Блогер также отметил, что, несмотря на эти сборы, в местах, куда ходят туристы есть мусор. Александр также заявил, что при нем туристы выбросили мусор в озеро Кольсай.

"Есть достопримечательности, куда категорически запрещено ездить на автомобиле, однако если у вас есть связи или вы можете дать взятку пограничнику, либо нанять нелегального таксиста, который дежурит прямо на пропускном пункте, то все дороги для вас будут открыты", - возмутился блогер.

Александр был недоволен автобусами, которые предоставляют компании, а также деревянными туалетами, которые оказались платными.

Комитет лесного хозяйства и животного мира прокомментировал сказанное блогером.

В ведомстве прояснили ситуацию с туалетами - как оказалось, показанные на видео туалеты расположены на территории национального парка "Көлсай-көлдері". Ценник в 100 тенге, о котором упомянул блогер, в двух деревянных санитарных точках был указан летом 2022 года.

На данный момент плата за пользование ими не взимается, заявили в комитете.

"Отметим, что деревянные сооружения функционируют временно. На сегодняшний день приобретены новые СГУ, с удалением и утилизацией естественных отходов. Они будут установлены в январе 2024 года". - добавили в ведомстве.

На нижней стоянке озера Кайыңды установлены современные туалеты, там, по информации представителей комитета, действительно взимается плата. На нижнем озере Кольсай также установлено 4 платных СГУ.

"Касательно мусора в национальном парке сообщаем, что отходы вывозятся сотрудниками "Көлсай-көлдері"  своевременно", - ответили блогеру о ситуации с мусором.

Также в ведомстве заявили, что от села Саты до нижней стоянки озера Кайыңды, туристов возят местные жители на частных авто.

"Касательно Большого Алматинского озера. На сегодняшний день в связи с увеличением потока посетителей на территории БАО и возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций с 27 сентября 2023 года  установлен КПП", - добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что при входе на территорию национального парка взимается плата за использование ООПТ  в размере 545 тенге, из них 345 тенге (0,1 МРП с человека в соответствии со статьями 589-592 Налогового кодекса РК)  и остаток суммы  200 тенге взимается за услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий. В ведомстве добавили, что все Государственные национальные природные парки (ГНПП) подключены к услугам платежей банков.

Отметим, система из трех горных озер находится в ущелье Кольсай Северного Тянь-Шаня, в перемычке между хребтами Кунгей-Алатау и Заилийского Алатау. Здесь создан Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" (‘Көлсай көлдері’), который входит в перечень охраняемых государством территорий.

Озера возникли в результате схода на дно ущелья гигантских оползней, которые образовали естественные плотины. По ущелью протекает река Кольсай, которая начинается в ледниках на горных хребтах. Ее воды заполнили образовавшиеся впадины, создали систему озер.

Озера остались проточными, река Кольсай впадает в каждое из них по очереди с Верхнего до Нижнего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039403-v-minekologii-otvetili-na-kritiku-turizma-v-kazahstane-ot-inostrannogo-blogera/

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