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"Алматы марафон" состоялся в южной столице (фото)

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Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

В Алматы сегодня, 1 октября, в первой половине дня состоялся 12-й по счету марафон. Ряд улиц были перекрыты в связи с проведением бегового соревнования, передает NUR.KZ.

Сегодня с 7:00 до 13:30 было частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы открывались.

Старт и финиш марафон располагался на площади Республики, поэтому по улице Сатпаева – от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева – обе полосы движения будут перекрыты вплоть до 18:00.

Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

Участники "Алматы марафона"
Участники "Алматы марафона". Фото: NUR.KZ

Напомним, для любителей бега были предоставлены дистанции в 10 км, 10 км скандинавская ходьба, 21,1 км, 42,2 км, командная эстафета Экиден. Участие возможно для разных возрастных категорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038968-almaty-marafon-sostoyalsya-v-yuzhnoy-stolitse-foto/

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