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Преподаватель колледжа отшлепал студента в Павлодаре

Опубликовано:

Ученика бьют на уроке
Избиение. Кадр из видео: instagram.com/esen_bek

Преподаватель Павлодарского монтажного колледжа несколько раз ударил ученика по ягодицам "в воспитательных целях" - педагога уволили, передает NUR.KZ.

Снятые во время урока кадры размести на своей странице в Instagram журналист Есенбек Санатұлы.

На них видно, как мужчина несколько раз сильно ударил по ягодицам студента предметом, похожим на палку.

По его словам, кадры были сняты в стенах Павлодарского монтажного колледжа.

Вскоре директор данного учебного заведения Ренат Дуйсекенов в своем профиле в Instagram заявил, что учитель, который бил на видео студента колледжа был уволен.

Он также добавил, что администрация колледжа связалась с семьей пострадавшего ребенка и принесла им извинения.

Напомним, больше года назад в Павлодарской области произошел похожий случай - учитель НВП ударил, оттолкнул и сделал удушающий прием одному из учеников. Педагог получил дисциплинарное взыскание.

А в 2020 году в ЗКО директор школы избил 11-классника на перемене. Директора школы осудили - его оштрафовали по уголовной статье.

В том же году учитель географии из Шымкента оказался в центре скандала - он тоже устроил взбучку одному из учеников. Родители отмечали, что учитель иногда не сдерживает эмоции, в этом признался и сам педагог. После инцидента ему урезали зарплату и объявили строгий выговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038893-prepodavatel-kolledzha-otshlepal-studenta-v-pavlodare/

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