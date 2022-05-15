Учитель НВП ударил ученика и получил взыскание в Павлодарской области

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На учителя НВП в школе села Береговое Павлодарской области поступила жалоба. Сообщалось, что он на глазах у других школьников ударил одного из учеников и сделал ему удушающий прием.

Жалоба появилась в одном из павлодарских Instagram-сообществ.

В ней говорится, что 13 мая в школе села Береговое Качирского района учитель НВП ударил, оттолкнул и сделал удушающий прием одному из учеников. Отмечалось, что мальчик потерял равномерное дыхание, после чего завуч по воспитательной работе отвезла ребенка домой.

"В ходе разбирательств было выяснено, что ученик спровоцировал учителя тем, что оттолкнул его руку, защищая себя", – написали авторы жалобы.

На обращение ответила глава районного отдела образования Жайнат Билялова. Она сообщила, что происшествие рассмотрено с выездом на место, пишет издание Pavlodarnews.kz.

Билялова объяснила, что в пятницу, 13 мая, было организовано общешкольное мероприятие "Туристический слет", которое было посвящено Году Детей.

"При проведении одной из спортивных игр преподаватель НВП сделал замечание ученику 8 "Б" класса за то, что тот не соблюдал правила игры. На замечание школьник отреагировал грубо и ударил по руке учителя. В ответ учитель взял за шею и потянул к себе ученика.

Администрация школы провела беседу с учеником в присутствии родителей по данному факту. Родители претензий к педагогу не имеют", – сообщила Жайнат Билялова.

Она добавила, что школьный совет по этике рассмотрел поведение учителя.

Приказом отдела образования директору школы объявлен строгий выговор. Он в свою очередь вынес учителю НВП дисциплинарное взыскание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969331-uchitel-nvp-sdelal-ucheniku-udushayuschiy-priem-i-poluchil-vzyskanie-v-pavlodarskoy-oblasti/