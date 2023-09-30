Спасли 3 млрд тенге: строительство дорог в Акмолинской области заинтересовало прокуроров
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Прокуратура Целиноградского района Акмолинской области установила грубые нарушения при строительстве сельских дорог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Речь идет о внутрипоселковых дорогах в селах Каражар и Жанажол.
"Подрядной организацией на протяжении трех лет ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договорам, выраженные в не соблюдении технологии укладки асфальтного покрытия, проведение работ без технического сопровождения, использование при строительстве непригодного грунта",- заявили в надзорном органе.
Также выяснилось, что эти работы осуществлялись с явным отклонением от проекта.
В результате был направлен иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взысканию неустойки - в настоящее время он находится на рассмотрении.
Ремонтные работы были приостановлены, а акимат будет проводить новый конкурс.
Как отметили в прокуратуре, таким образом не допущено необоснованное финансирование данных объектов на сумму более 3 млрд тенге.
Отметим, что на днях глава Министерства транспорта РК высказался о состоянии дорог в регионах страны - он назвал регионы с самыми плохими дорогами.
Западно-Казахстанская область, Атырау и Актобе - оказались антилидерами рейтинга. Министр добавил, что самые плохие дороги все же в ЗКО.
А Жамбылская область, Мангистау и Павлодар возглавили список регионов с лучшими дорогами в Казахстане.
Аналогичные данные озвучивали в конце прошлого года.
Напомним, еще в прошлом году в мажилисе заявили, что что несмотря на выделяемые миллиарды тенге, качество автодорог в регионах существенно не меняется.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038886-spasli-3-mlrd-tenge-stroitelstvo-dorog-v-akmolinskoy-oblasti-zainteresovalo-prokurorov/