Спасли 3 млрд тенге: строительство дорог в Акмолинской области заинтересовало прокуроров

Прокуратура Целиноградского района Акмолинской области установила грубые нарушения при строительстве сельских дорог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Речь идет о внутрипоселковых дорогах в селах Каражар и Жанажол.

"Подрядной организацией на протяжении трех лет ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договорам, выраженные в не соблюдении технологии укладки асфальтного покрытия, проведение работ без технического сопровождения, использование при строительстве непригодного грунта",- заявили в надзорном органе.

Также выяснилось, что эти работы осуществлялись с явным отклонением от проекта.

В результате был направлен иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взысканию неустойки - в настоящее время он находится на рассмотрении.

Ремонтные работы были приостановлены, а акимат будет проводить новый конкурс.

Как отметили в прокуратуре, таким образом не допущено необоснованное финансирование данных объектов на сумму более 3 млрд тенге.

Отметим, что на днях глава Министерства транспорта РК высказался о состоянии дорог в регионах страны - он назвал регионы с самыми плохими дорогами.

Западно-Казахстанская область, Атырау и Актобе - оказались антилидерами рейтинга. Министр добавил, что самые плохие дороги все же в ЗКО.

А Жамбылская область, Мангистау и Павлодар возглавили список регионов с лучшими дорогами в Казахстане.

Аналогичные данные озвучивали в конце прошлого года.

Напомним, еще в прошлом году в мажилисе заявили, что что несмотря на выделяемые миллиарды тенге, качество автодорог в регионах существенно не меняется.