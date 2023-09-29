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30 лет независимости Казахстана

Новый суд предложили создать в Казахстане

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Судебные атрибуты
Судебные атрибуты. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

На заседании общественной палаты в мажилисе предложили создать в Казахстане новый суд, куда можно обратиться столкнувшись с неравенством и дискриминацией, передает корреспондент NUR.KZ.

По предложению председателя общественного объединения "Қадiр-қасиет" Анары Ибраевой, в такой суд могли бы обращаться как взрослые, так и дети.

Она отметила, что детский омбудсмен в Казахстане уже предлагала закрепить право ребенка на самостоятельное обращение в госорганы при насилии или буллинге.

"Ни КоАП, ни УК РК, ни УПК не запрещают обращения ребенка в полицию, прокуратуру и так далее, но когда вы видели, чтобы пришел ребенок в полицию, и у него взяли это заявление? Такой практики нет. У нас есть больше случаев, когда дети приходили в полицию и суды, но их не пускали за порог и не воспринимали (всерьез - прим. ред.).

Предложение - создать суд по вопросам равенства и защиты от дискриминации. И это дело послужит благом всем другим уязвимым категориям, таким как дети с инвалидностью, пенсионеры, многодетные, неграждане РК и другие.

Причиной буллинга, исходя из нашего исследования (среди детей - прим. ред.) является внешность, одежда, неумение постоять за себя. То есть дети, которые просто не дают отпор - не потому что у них нет физической силы, а потому, что они может быть так воспитаны - значит (по мнению ровесников - прим. ред.) их можно буллить. Создание такого суда снимет ответственность с государственных органов, потому что, если такой суд появится, это уже он будет ответственен", - заявила спикер.

Она добавила, что Казахстан планирует ратифицировать договор по присоединению РК к протоколу конвенции ООН по правам ребенка - он позволит казахстанским детям обращаться в комитет ООН по правам ребенка.

"Наше законодательство не запрещает детям обращаться. Но если бы было специальное право, как и в конвенции по правам ребенка - право ребенка на сообщение о насилии и буллинге, и обязанность госоргана принять такое сообщение, в том числе, и полиции…", - добавила Ибраева.

Ранее глава государства в ходе встречи с детским омбудсменом Динарой Закиевой указывал на проблему буллинга среди детей - отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В начале сентября Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

Она отмечала, что сегодня в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038822-novyy-sud-predlozhili-sozdat-v-kazahstane/

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