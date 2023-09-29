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Старшеклассница в Актау заявила об угрозах от руководства школы за видео из школьного туалета

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Школьники сдают экзамены в аудитории
Парта. Иллюстративное фото: Uwe Anspach/Picture alliance/Getty Images

В Актау старшеклассница сняла видео, где удивилась, что в школьном туалете появилось мыло. За это, по ее словам, ей пригрозили проблемами. Ситуацию прокомментировали в Минпросвещения, передает NUR.KZ.

Видео, снятое школьницей, опубликовал казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах девушка показывает кабинки школьного туалета, рассказывая о появлении там туалетной бумаги, а позже подходит к раковинам, указывая на жидкое мыло в дозаторах, которое появилось возле них.

По словам 11-классницы, она в первый раз за все годы учебы в этой школе увидела мыло и бумагу в туалете. В ролике девушка также предположила, что изменения связаны с приездом комиссии.

Однако администрации учебного заведения не понравилось заявление ученицы. На еще одном видео этой же школьницы, которое также разместил блогер, девушка рассказывает, что руководство школы пригрозило штрафом и проблемами на работе ее родителям. При этом ей самой запретили участвовать от имени школы на олимпиадах.

"Насколько законны подобные действия со стороны руководства средней школы? Какие законы нарушила школьница, чтобы к ней применяли подобные негласные санкции?

И вообще, насколько законно брать объяснительную от несовершеннолетнего за публикацию в социальных сетях, не порочащих честь и достоинство чего-либо или кого-либо?

Я, конечно, знал, что в Управлении образования Мангистауской области полнейший бардак, но не до такой же степени", – высказался Азамат Сарсенбаев.

Позже, как сообщает телеканал "Астана", инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Минпросвещения. Представители ведомства связались с мамой школьницы.

"Национальным законодательством Республики Казахстан закреплено право ребенка на свободу слова, выражение своего мнения, развитие своей общественной позиции. Все руководители организаций образования должны четко это знать и помогать детям развивать их социальную активность. Методы запрета, запугивания, угроз не допустимы в воспитательном процессе!" – подчеркнули в Комитете.

При этом в ведомстве добавили, что поддержат каждого ребенка, который активно выражает свою позицию и сообщает о нарушении его прав.

"Призываем каждого ребенка и их родителей по любым волнующим вас вопросам открыто и напрямую обращаться в Комитет по охране прав детей", – говорится в сообщении.

Напомним, в середине сентября мы писали о том, что в школах Мангистауской области выявили семерых учителей с поддельными дипломами. По рекомендации Антикоррупционной службы они были уволены.

При этом в сентябре прошлого года были выявлены девять учителей, которые работали по поддельным дипломам в учебных заведениях региона.

Кроме того, в прошлом году мы писали о скандале с учителем физкультуры в одной из школ региона, в городе Жанаозене. В Сети тогда появилось видео, на котором мужчина не пренебрегал рукоприкладством и повышал голос на детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038684-starsheklassnitsa-v-aktau-narvalas-na-nepriyatnosti-snyav-video-v-shkolnom-tualete/

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