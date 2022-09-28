Педагоги с поддельными дипломами обучали детей в школах Мангистауской области

Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В школах Мангистауской области были выявлены девять учителей, которые работали по поддельным дипломам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

"Девять фактов использования поддельных дипломов в школах Мангистауской области выявили прокуроры по результатам проведенного анализа", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Так, по данным прокуратуры, учитель труда Аккудыкской средней школы Каракиянского района работал по поддельному диплому. За это он был привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 УК РК "Использование заведомо подложного документа".

"Судом Каракиянского района теперь уже бывшему учителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП (76,5 тыс. тенге)", – подчеркнули прокуроры.

Аналогичные факты были выявлены в двух школах города Актау (учителя казахского языка и казахской литературы), в трех школах города Жанаозен (учителя русского языка и начальной школы), в двух школах Мунайлинского района (учителя начальных классов), в одной школе Бейнеуского района (учитель начальных классов). По ним начаты досудебные расследования.

"Учитывая наносимый вред подрастающему поколению от предоставления знаний учителями с фальшивыми дипломами, органами прокуратуры области работа в данном направлений продолжается", – подчеркнули сотрудники ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990064-pedagogi-s-poddelnymi-diplomami-obuchali-detey-v-shkolah-mangistauskoy-oblasti/