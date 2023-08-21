Поборы за проезд к БАО в Алматы возмутили казахстанцев

Вид на БАО. Иллюстративное фото: vitmark / Getty Images

Казахстанец в соцсетях возмутился странными поборами за въезд в ущелье Алма-Арасан в Алматы - по его словам, его обещали подвезти до БАО на "служебном транспорте" за 30 тысяч тенге.

Соответствующий видеоролик появился на Instagram-странице kris__p__almaty.

"Сотрудники "КазАвтоЖол" не пускают выше плотины под предлогом плохой дороги. При этом таксисты там едут и плохая дорога становится хорошей. За 30 000 тенге можно поехать на служебном транспорте до БАО. Я думаю, это не совсем справедливо по отношению к народу", - говорится в описании к посту.

В комментариях казахстанцы поддержали возмущение пользователя и потребовали ответа от компетентных органов.

В "КазАвтоЖоле" отреагировали на публикацию - комментарий нацкомпании появился под постом.

Как сообщили в компании, на участке дороги "Алматы-Космостанция" ограничено движение автотранспортных средств по предписанию полиции.

"Ограничение для движения автотранспортных средств введено в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части (горная местность)", - говорится в комментарии.

Проезд закрыт для всех кроме служб нацпарка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма Алматы.

Для пеших туристов и велосипедистов ограничений нет.

"Информация о том, что дорожные службы перевозят людей за определенную плату не соответствует действительности. Сотрудники дорожных служб занимаются содержанием данного участка дороги, при помощи спецтехники ликвидируют последствия обвалов горных пород, камнепадов, снежных лавин и др.

Нацкомпания намерена обратиться в Департамент полиции Алматы для оказания содействия в усилении патрулирования на данном участке и в организации специального рейда", - говорится в комментарии "КазАвтоЖола".

На сайте Торгового представительства Казахстана в РФ указано, что Большое Алматинское озеро - это горное озеро, расположенное в ущелье реки Большой Алматинки на высоте 2511 метров над уровнем моря, находится в 28,5 км к югу от Алматы. Со всех сторон озеро окружают горы, среди которых пик Советов, пик Озерный.

"Посещение Большого Алматинского озера может удовлетворить запросы самых разных посетителей как туристов выходного дня - посещение озера и наслаждение великолепием природы на чистом воздухе и экскурсии на обсерваторию и космостанцию, так и заядлых путешественников - подъем на вершины возвышающихся над озером", - говорится в материале на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033227-pobory-za-proezd-k-bao-v-almaty-vozmutili-kazahstantsev/