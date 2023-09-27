Паника произошла в торговом центре в Атырау из-за задымления игрового автомата (видео)

В одном из торговых центров Атырау посетителей напугало короткое замыкание – люди в панике поспешили к выходу. Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона.

В Instagram-паблике Atyrauoil.official появилась информация, что в ТРЦ "Тамаша" якобы произошло возгорание. Напуганные посетители и работники торгового центра поспешили к выходу.

Однако, как пишет портал "Мой город", в пресс-службе ДЧС Атырауской области опровергли информацию о возгорании. 26 сентября в 15:23 на третьем этаже здания в электрощитовой произошло короткое замыкание провода. При этом возгорания не было.

Сотрудники ТРЦ отключили здание от электроснабжения и в ДЧС об инциденте не сообщали. Но специалисты все же выехали на место.

На ситуацию в комментариях к видео отреагировала администрация ТРЦ.

"Никакого возгорания у нас не было – произошло задымление игрового автомата. Силами технической службы ТЦ был обесточен. На данный момент ведутся работы по восстановлению его работоспособности, и уже завтра мы работаем в штатном режиме.

Просим не распространять ложную информацию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Алматы из здания делового центра эвакуировали людей из-за сильного задымления.

Позже в одном из ТРЦ Шымкента сработала противопожарная сигнализация. Началась эвакуация. Однако в ДЧС сообщили, что причиной сигнала тревоги был сбой.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: