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Паника произошла в торговом центре в Атырау из-за задымления игрового автомата (видео)

Опубликовано:

Паника в ТРЦ Атырау
Паника в ТРЦ Атырау. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

В одном из торговых центров Атырау посетителей напугало короткое замыкание – люди в панике поспешили к выходу. Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона.

В Instagram-паблике Atyrauoil.official появилась информация, что в ТРЦ "Тамаша" якобы произошло возгорание. Напуганные посетители и работники торгового центра поспешили к выходу.

Однако, как пишет портал "Мой город", в пресс-службе ДЧС Атырауской области опровергли информацию о возгорании. 26 сентября в 15:23 на третьем этаже здания в электрощитовой произошло короткое замыкание провода. При этом возгорания не было.

Сотрудники ТРЦ отключили здание от электроснабжения и в ДЧС об инциденте не сообщали. Но специалисты все же выехали на место.

На ситуацию в комментариях к видео отреагировала администрация ТРЦ.

"Никакого возгорания у нас не было – произошло задымление игрового автомата. Силами технической службы ТЦ был обесточен. На данный момент ведутся работы по восстановлению его работоспособности, и уже завтра мы работаем в штатном режиме.

Просим не распространять ложную информацию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Алматы из здания делового центра эвакуировали людей из-за сильного задымления.

Позже в одном из ТРЦ Шымкента сработала противопожарная сигнализация. Началась эвакуация. Однако в ДЧС сообщили, что причиной сигнала тревоги был сбой.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038280-panika-proizoshla-v-torgovom-tsentre-v-atyrau-iz-za-zadymleniya-igrovogo-avtomata-video/

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