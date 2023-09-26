Штормовое предупреждение объявили из-за усиления ветра, тумана и гроз в ряде регионов Казахстана

Жителей некоторых регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 27 сентября. Объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Предстоящей ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман.

27 сентября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени объявили в Риддере и Усть-Каменогорске.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области возможен туман. Днем на юге, востоке области ожидается гроза.

Предстоящей ночью на севере, юге Павлодарской области тоже ожидается туман.

27 сентября на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на востоке, юго-востоке Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на северо-востоке области - туман.

В среду на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области прогнозируют туман. Помимо этого на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

27 сентября днем на севере, востоке области Ұлытау будет гроза. А на юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

28-29 сентября днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 27-29 сентября в горных районах области - туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 27-29 сентября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В течение трех дней в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, что неустойчивая погода с дождями, грозами и ветром ожидается до 28 сентября на северо-западе, севере и в центре Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Это связано с ложбиной Северного циклона. При этом запад Казахстана находится под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому в этой местности ожидается погода без осадков.

На востоке в ночные часы сохраняются заморозки до 1-3 градусов.