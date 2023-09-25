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Одну из улиц Алматы частично перекроют до конца недели

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Дорожный знак на улице
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы частично перекроют проезжую часть по улице Керей-Жанибек хандар до 1 октября из-за дорожно-ремонтных работ, передает официальный Telegram-канал Almaty_joly.

Как сообщили в управлении городской мобильности города Алматы, по улице Керей-Жанибек хандар частично перекроют проезжую часть – от улицы Таттимбета до дома №378 – с 23:00 25 сентября до 06:00 1 октября в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

"Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили в ведомстве.

Напомним, в Алматы возобновлено движение транспорта по проспекту Гагарина после завершения ремонта теплосетей.

Между тем ведутся строительно-монтажные работы по улице Ескараева. В акимате пояснили, что данный участок тепловых сетей не влияет на подготовку к отопительному сезону в связи с тем, что действующий трубопровод проходит по улице Ходжанова. Завершение работ планируется в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038075-odnu-iz-ulits-almaty-chastichno-perekroyut-do-kontsa-nedeli/

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