Казахстан строит 20 погранзастав на границе с Россией по проекту "Безопасная страна"
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Сегодня на брифинге в СЦК представители КНБ сообщили о ведущемся строительстве новых погранзастав на границе с Россией в рамках проекта "Безопасная страна", передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил замглавы департамента охраны границы КНБ Серик Ахметкалиев, в рамках нацпроекта "Безопасная страна" всего запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав.
При этом сейчас ведется строительство 20 пограничных отделений на северных направлениях – то есть, на границе с РФ. На южном направлении идет строительство трех модульных застав.
Кроме того, было отмечено, что пункты пропуска на казахстанско-российской границе собираются реконструировать в ближайшие годы, после чего ожидается увеличение потока людей в 2 раза.
"Правительством принято решение провести реконструкцию 46 пунктов пропуска по всему периметру, в том числе на 2024-2025 годы на казахстанско-российской границе основные пункты пропуска подлежат реконструкции. Это расширение полос, строительство новых зданий для несения службы пограничников и комфортного прохождения лиц и авто. После реконструкции ожидается более чем в 2 раза увеличение потока через границу", – сообщил замглавы департамента пограничного контроля КНБ Гани Агадилов.
По данным КНБ, основной маршрут нелегальной миграции проходит через Казахстан от южных соседей в Россию, и далее – в Евросоюз.
"В последнее время участились попытки нарушения границы гражданами других государств, которые прибывают в нашу страну транзитом и стремятся незаконно уйти в соседнюю Россию.
Только в июле Погранслужбой КНБ выявлено более 210 иностранных граждан, изыскивающих возможность незаконного пересечения казахстанско-российской границы.
Нередко, к сожалению, причастными к таким правонарушениям оказываются казахстанские граждане, оказывающие содействие нелегалам за вознаграждение", – сообщил замглавы департамента охраны границы.
Как сообщается на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 километров.
Казахстан граничит с пятью государствами: Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:
- с Российской Федерацией – 7548 километров;
- с Кыргызской Республикой – 1257 километров;
- с Туркменистаном – 459 километров;
- с Республикой Узбекистан – 2351 километр;
- с Китайской Народной Республикой – 1783 километра.
В феврале этого года директор Пограничной службы РК Ерлан Алдажуманов говорил, что вопрос демаркации границ с Российской Федерацией продолжается.
"Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период", – сказал он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032734-kazahstan-stroit-20-pogranzastav-na-granitse-s-rossiey-po-proektu-bezopasnaya-strana/