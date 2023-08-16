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Казахстан строит 20 погранзастав на границе с Россией по проекту "Безопасная страна"

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Сетка Рабица
Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на брифинге в СЦК представители КНБ сообщили о ведущемся строительстве новых погранзастав на границе с Россией в рамках проекта "Безопасная страна", передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы департамента охраны границы КНБ Серик Ахметкалиев, в рамках нацпроекта "Безопасная страна" всего запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав.

При этом сейчас ведется строительство 20 пограничных отделений на северных направлениях – то есть, на границе с РФ. На южном направлении идет строительство трех модульных застав.

Кроме того, было отмечено, что пункты пропуска на казахстанско-российской границе собираются реконструировать в ближайшие годы, после чего ожидается увеличение потока людей в 2 раза.

"Правительством принято решение провести реконструкцию 46 пунктов пропуска по всему периметру, в том числе на 2024-2025 годы на казахстанско-российской границе основные пункты пропуска подлежат реконструкции. Это расширение полос, строительство новых зданий для несения службы пограничников и комфортного прохождения лиц и авто. После реконструкции ожидается более чем в 2 раза увеличение потока через границу", – сообщил замглавы департамента пограничного контроля КНБ Гани Агадилов.

По данным КНБ, основной маршрут нелегальной миграции проходит через Казахстан от южных соседей в Россию, и далее – в Евросоюз.

"В последнее время участились попытки нарушения границы гражданами других государств, которые прибывают в нашу страну транзитом и стремятся незаконно уйти в соседнюю Россию.

Только в июле Погранслужбой КНБ выявлено более 210 иностранных граждан, изыскивающих возможность незаконного пересечения казахстанско-российской границы.

Нередко, к сожалению, причастными к таким правонарушениям оказываются казахстанские граждане, оказывающие содействие нелегалам за вознаграждение", – сообщил замглавы департамента охраны границы.

Как сообщается на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 километров.

Казахстан граничит с пятью государствами: Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:

  • с Российской Федерацией – 7548 километров;
  • с Кыргызской Республикой – 1257 километров;
  • с Туркменистаном – 459 километров;
  • с Республикой Узбекистан – 2351 километр;
  • с Китайской Народной Республикой – 1783 километра.

В феврале этого года директор Пограничной службы РК Ерлан Алдажуманов говорил, что вопрос демаркации границ с Российской Федерацией продолжается.

"Остался горный участок в Восточно-Казахстанской области. С учетом рельефа работы проводятся только в летний период", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032734-kazahstan-stroit-20-pogranzastav-na-granitse-s-rossiey-po-proektu-bezopasnaya-strana/

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