Жители Уральска не хотят убирать мусор за 175 тысяч тенге, поэтому местные власти решили для этих целей привлечь граждан Узбекистана и Таджикистана, передает "Мой город".

Во время пятой сессии городского маслихата аким Уральска Миржан Сатканов сообщил, что заработная плата водителей мусоровозов начинается от 300 тысяч тенге, а рабочие получают на руки около 175 тысяч тенге.

Но, несмотря на это, в городе наблюдается нехватка рабочих.

"По этой причине зимой мы планируем официально трудоустроить на эти рабочие места граждан Таджикистана и Узбекистана. Ведь уборка улиц, покос травы и деревьев - это работы, которые необходимо выполнять регулярно", - сказал аким Уральска.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске повысили тариф на воду сразу на 50%. Жителей города это возмутило, но, как оказалось, в "Батыс Су Арнасы" намерены добиться еще большего повышения цен.

Директор предприятия призвал население не паниковать и назвал изменение тарифа на воду "умеренным". Цены на эту услугу не повышали целых восемь лет, поэтому ситуация на объекте сложилась плачевная - износ сетей составляет 70%. Зарплата для сотрудников была одной из низких в регионе, но ее благодаря повышению тарифа удалось поднять на 15%.