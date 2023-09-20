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"Казахский той и искусственный интеллект": в Алматы прошла необычная свадьба (видео)

Опубликовано:

Пара держится за руки
Свадьба. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские маркетологи Айбол Кабылбаев и Алина Курбанова сыграли необычную свадьбу – церемонию их бракосочетания провел не живой человек, а искусственный интеллект, передает NUR.KZ.

О своей свадьбе молодожены рассказали в Instagram.

По их словам, это была первая в мире церемония бракосочетания, которую провел ИИ. Они опубликовали видео и рассказали о событии.

"Будучи парой маркетологов, мы хотели придумать что-то необычное на нашей свадьбе, и было бы странным не воспользоваться благами нейросетей.

Поэтому впервые в мире (мы проверяли) церемонию бракосочетания провел ИИ. Лучшая коллаборация: казахский той и искусственный интеллект", – написали новоиспеченные супруги.

В комментариях пользователи поздравили молодоженов и удивились их креативности.

"Поздравляю. Неожиданно, но профессия тамады в опасности", "Это просто фантастика!", "Круто сделали", – написали они.

Напомним, ранее в Сети появилось видео со свадьбы блогера Zheka Fatbelly. На кадрах видно, как тамада заявляет, что сумма за беташар должна быть не менее 500 тысяч тенге.

А в начале сентября мы также показывали кадры со свадьбы певицы Индиры Едильбаевой и ее избранника Камалдина Камирдинова.

Также в начале 2021 года в Сеть попали скандальные кадры свадебного тоя, который устроили в подземном паркинге одного из жилых домов Актау. Тогда необычным праздником заинтересовалась полиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037399-kazahskiy-toy-i-iskusstvennyy-intellekt-v-almaty-proshla-neobychnaya-svadba-video/

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