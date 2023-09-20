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Пропавших в области Жетісу девушку и парня нашли

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Парень и девушка идут по лесу
Парень и девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские области Жетісу нашли сбежавших из дома двух подростков. Выяснилось, что последние две недели несовершеннолетние скрывались в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Заявление об исчезновении 15-летней девочки и 16-летнего парня из Уштобе поступило в полицию Каратальского района 6 сентября.

Розыск несовершеннолетних проводился их родными, а также полицейскими, которые подключили к поиску педагогический коллектив школы и волонтеров.

Стражи порядка отмечают, что добровольцы оказали значимое содействие в розыскных мероприятиях, которые были организованы в нескольких регионах страны. В итоге обоих подростков нашли в Шымкенте, где они якобы подрабатывали.

"Вчера, 19 сентября, местонахождение пропавших было установлено. Выяснилось, что оба школьника находятся в Шымкенте. Полицейские уже доставили несовершеннолетних в Уштобе и передали родителям. Оба подростка живы и невредимы", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП области Жетісу Кайрат Журунов.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские организовали масштабные поиски двух пропавших парней и девушки из Каратальского района области Жетісу.

По информации правоохранителей, розыскные группы начали работать в Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.

15-летняя девочка пропала 6 сентября. Предположительно, школьница ушла из дома с 16-летним парнем. В полицию обратились родные молодых людей.

Еще один 17-летний юноша из этого же района пропал без вести 8 сентября. Его нашли спустя несколько дней в Алматы. Подростка доставили домой и передали родителям.

Что важно знать родителям

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

При пропаже ребенка необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037372-propavshih-v-oblasti-zhetisu-devushku-i-parnya-nashli/

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