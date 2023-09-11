Масштабные поиски пропавших парней и девушки организовали в Талдыкоргане, Алматы и области
Опубликовано:
Полицейские области Жетісу инициировали масштабные поиски трех пропавших подростков из Каратальского района. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Розыскные группы из сотрудников областного департамента и районной полиции пока работают в Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.
15-летняя Акерке Жолдасова пропала 6 сентября. Предположительно, школьница находится рядом с другим несовершеннолетним Амиром Тергеуовым. Парню 16 лет, он пропал в этот же день. В полицию обратились родные молодых людей.
А 17-летний Мукан Кенжебек пропал без вести 8 сентября.
Местонахождение несовершеннолетних пока не установлено. Розыскные мероприятия находятся на особом контроле управления криминальной полиции ДП области Жетісу.
"Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просим звонить по телефонам: 8 (7282) 608-008, 8 705 110 55 57 или 102", - обратились правоохранители.
Что важно знать родителям
На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036137-masshtabnye-poiski-propavshih-parney-i-devushki-organizovali-v-taldykorgane-almaty-i-oblasti/