Масштабные поиски пропавших парней и девушки организовали в Талдыкоргане, Алматы и области

Полицейские области Жетісу инициировали масштабные поиски трех пропавших подростков из Каратальского района. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Розыскные группы из сотрудников областного департамента и районной полиции пока работают в Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.

15-летняя Акерке Жолдасова пропала 6 сентября. Предположительно, школьница находится рядом с другим несовершеннолетним Амиром Тергеуовым. Парню 16 лет, он пропал в этот же день. В полицию обратились родные молодых людей.

А 17-летний Мукан Кенжебек пропал без вести 8 сентября.

Местонахождение несовершеннолетних пока не установлено. Розыскные мероприятия находятся на особом контроле управления криминальной полиции ДП области Жетісу.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просим звонить по телефонам: 8 (7282) 608-008, 8 705 110 55 57 или 102", - обратились правоохранители.

Что важно знать родителям

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: