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Масштабные поиски пропавших парней и девушки организовали в Талдыкоргане, Алматы и области

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Пропавшие в Жетысуской области подростки
Пропавшие. Фото: polisia.kz

Полицейские области Жетісу инициировали масштабные поиски трех пропавших подростков из Каратальского района. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Розыскные группы из сотрудников областного департамента и районной полиции пока работают в Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области.

15-летняя Акерке Жолдасова пропала 6 сентября. Предположительно, школьница находится рядом с другим несовершеннолетним Амиром Тергеуовым. Парню 16 лет, он пропал в этот же день. В полицию обратились родные молодых людей.

А 17-летний Мукан Кенжебек пропал без вести 8 сентября.

Местонахождение несовершеннолетних пока не установлено. Розыскные мероприятия находятся на особом контроле управления криминальной полиции ДП области Жетісу.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, просим звонить по телефонам: 8 (7282) 608-008, 8 705 110 55 57 или 102", - обратились правоохранители.

Что важно знать родителям

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036137-masshtabnye-poiski-propavshih-parney-i-devushki-organizovali-v-taldykorgane-almaty-i-oblasti/

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