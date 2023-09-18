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Застройщиков, получивших от дольщиков 4 млрд тенге, задержали в Астане

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Кран работает на стройке
Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Недобросовестных застройщиков, получивших от дольщиков более 4 млрд тенге, задержали в Астане, об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры столицы.

Как сообщает прокуратура, в начале сентября этого года в производство департамента полиции передано уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" по факту мошенничества.

"Установлено, что сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд тенге, фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге", - заявили в прокуратуре.

Там добавили, что застройщик не окончил строительство в запланированный срок - в четвертом квартале 2022 года.

"Задержаны руководители строительных компаний, к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются остальные участники преступления и их активы", - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские дольщики потеряли более 30 млрд тенге из-за ненадежных застройщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037026-zastroyschikov-poluchivshih-ot-dolschikov-4-mlrd-tenge-zaderzhali-v-astane/

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