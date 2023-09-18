Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дорогие Lexus изъяли в Жанаозене

Опубликовано:

Автомобили на штрфстоянке в Жанаозене
Штрафстоянка в Жанаозене. Фото: ДГД по Мангистауской области

Два Lexus 470 и 350 изъяли у должников в Жанаозене. В настоящее время дорогие автомобили помещены на штрафную стоянку. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники УГД по Жанаозену провели рейд на дорогах города. Помочь в поимке недобросовестных налогоплательщиков вызвались полицейские и судебные исполнители.

По информации ДГД по Мангистауской области, на сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства в Жанаозене превысила 151 млн тенге. Во время проведенного мероприятия с неплательщиков удалось взыскать 342 тыс. тенге.

Также должникам были вручены официальные предупреждения об административной и уголовной ответственности.

При этом в ходе отработки применялась одна из самых эффективных мер - ограничение в использовании автотранспортного средства (помещение на штрафстоянку) до полного погашения задолженности.

"Так, за неуплату налогов в сумме свыше 969 тыс. тенге два Lexus 470 и 350 водворены на штрафстоянку. В дальнейшем мероприятие будет продолжаться регулярно до конца года", - отметили в ведомстве.

В ДГД во избежание негативных последствий налогоплательщикам рекомендовали проверять свои налоговые обязательства и при наличии задолженности уплатить ее в максимально короткие сроки. Пеня рассчитывается исходя из каждого дня просрочки. Инспекторы напомнили - лучше заплатить сразу, иначе долг взыщут через суд. В таком случае сумма может вырасти.

Напомним, ранее мы писали, что при наличии долгов казахстанцы могут столкнуться с определенными мерами воздействия для уплаты задолженности. В их числе есть конфискация автомобиля с последующей ее продажей.

В законодательстве такая практика носит название "обращение взыскания на имущество должника".

При этом для взыскания долга не обязательно иметь судебное решение, если речь идет о налоговой задолженности. В этом случае достаточно налогового приказа о взыскании долга.

А судебное решение требуется в случаях задолженности по кредитам, алиментам, займам между физическими лицами и так далее.

Другими словами, взыскание имущества - это мера воздействия на должника, принимаемая согласно законодательству. И под эту меру можно попасть за долги по транспортному налогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037018-dorogie-lexus-izyali-v-zhanaozene/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.