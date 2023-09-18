Дорогие Lexus изъяли в Жанаозене

Два Lexus 470 и 350 изъяли у должников в Жанаозене. В настоящее время дорогие автомобили помещены на штрафную стоянку. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники УГД по Жанаозену провели рейд на дорогах города. Помочь в поимке недобросовестных налогоплательщиков вызвались полицейские и судебные исполнители.

По информации ДГД по Мангистауской области, на сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства в Жанаозене превысила 151 млн тенге. Во время проведенного мероприятия с неплательщиков удалось взыскать 342 тыс. тенге.

Также должникам были вручены официальные предупреждения об административной и уголовной ответственности.

При этом в ходе отработки применялась одна из самых эффективных мер - ограничение в использовании автотранспортного средства (помещение на штрафстоянку) до полного погашения задолженности.

"Так, за неуплату налогов в сумме свыше 969 тыс. тенге два Lexus 470 и 350 водворены на штрафстоянку. В дальнейшем мероприятие будет продолжаться регулярно до конца года", - отметили в ведомстве.

В ДГД во избежание негативных последствий налогоплательщикам рекомендовали проверять свои налоговые обязательства и при наличии задолженности уплатить ее в максимально короткие сроки. Пеня рассчитывается исходя из каждого дня просрочки. Инспекторы напомнили - лучше заплатить сразу, иначе долг взыщут через суд. В таком случае сумма может вырасти.

Напомним, ранее мы писали, что при наличии долгов казахстанцы могут столкнуться с определенными мерами воздействия для уплаты задолженности. В их числе есть конфискация автомобиля с последующей ее продажей.

В законодательстве такая практика носит название "обращение взыскания на имущество должника".

При этом для взыскания долга не обязательно иметь судебное решение, если речь идет о налоговой задолженности. В этом случае достаточно налогового приказа о взыскании долга.

А судебное решение требуется в случаях задолженности по кредитам, алиментам, займам между физическими лицами и так далее.

Другими словами, взыскание имущества - это мера воздействия на должника, принимаемая согласно законодательству. И под эту меру можно попасть за долги по транспортному налогу.