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"У меня нет телохранителя или "братвы": депутат мажилиса заявил об угрозах и информационной атаке

Опубликовано:

Ринат Заитов
Ринат Заитов. Фото: parlam.kz

Депутат мажилиса Ринат Заитов заявил, что на него началась информационная атака, причиной которой стало его высказывание о мошенниках. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте мажилисмена.

По словам Заитова, в последние несколько дней началась интенсивная информационно-психологическая атака в его адрес.

"Я ожидал этого. Потому что подобные нападки на меня совершались в 2008, 2011, 2019 годах. Не буду скрывать, это непросто. Но придется набраться терпения.

Сейчас я попробую объяснить вам, как создается эта технология. Например, сейчас они пытаются настроить общество против меня, выдвинув на передний план мое высказывание о людях, которые занимаются мошенничеством, хотя сами читают намаз. Цели понятны: первая - напугать меня, а вторая - если на меня будет совершено покушение, сказать, что этому стало причиной именно мое высказывание. Определенно, умный ход", - пишет Заитов.

Он отметил также, что эти люди не остановятся, пока не достигнут одной из этих целей.

"Чему бывать, того не миновать. Но у меня для всех есть один ответ: я такой же обычный человек, как и вы. Я ни от кого не прячусь и ни от кого не убегаю. Если у вас есть что сказать и за что спросить, я готов ответить. Моя единственная мечта - чтобы моя страна жила хорошо, чтобы моя родина процветала.

Я не собираюсь становиться на колени и извиняться перед какой-либо группой людей, потому что я не вижу для этого причин. Я не трус, который дрожит из-за того, что в соцсетях началась шумиха.

У меня есть план с конкретной целью. Мне нужно достичь ее. Я принес клятву народу как депутат мажилиса. Данный срок - пять лет. Эти пять лет я посвящу защите интересов народа. Остальное под властью одного лишь создателя. Я думаю, вы поймете", - говорится в посте депутата.

В конце публикации он обратился к людям, отправляющим сообщения с угрозами ему на WhatsApp.

"Герои", которые пытаются мне угрожать в WhatsApp, я не боюсь вас. Я каждый день хожу на работу и обратно пешком. Делайте что хотите. У меня нет ни телохранителя, ни "братвы", о которой вы говорите. Я надеюсь лишь на Бога", - заключил Заитов.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Астаны, чтобы узнать, обращался ли Заитов в полицию с заявлением на тех, кто ему угрожает. В полиции пообещали предоставить информацию позднее.

Отметим, что ранее депутат дал интервью YouTube-каналу Adyrna Ulttyq Portaly, во время которого заявил, что 80% людей, совершающих мошеннические действия в Казахстане, в том числе интернет-мошенничества, - это люди, которые читают намаз.

"Сходите, например, на рынок, еще куда-то. Человек говорит "Аллах" - и тут же спокойно совершает преступление, обманывает кого-то. Людям, которые поддерживают религию в нашей стране, стоит сначала озаботиться этой проблемой, исправить эту ситуацию", - заявил Заитов.

На сайте мажилиса парламента РК сообщается, что Ринат Рифхатович Заитов родился 14 ноября 1984 года в селе Оркен Аягозского района области Абай.

Окончил Семипалатинский педагогический институт по специальности "Учитель казахского языка и казахской литературы", магистратуру Казахского университета путей сообщения по специальности "Бизнес и управление".

Трудовой путь:

  • 2001-2003 годы - актер Молодежного театра "Дарига-ай";
  • с 2005 по 2008 год - специалист отдела по воспитательной работе и социальным вопросам Семипалатинского государственного университета имени Ш. Кудайбердиулы;
  • 2008-2010 годы - художественный руководитель Молодежного театра "Дарига-ай;
  • 2017-2018 годы - артист-айтыскер Алатауского театра традиционного искусства;
  • с 2021 по 2023 год - директор Алатауского театра традиционного искусства.

Является депутатом мажилиса парламента РК VIII созыва, членом комитета по социально-культурному развитию.

Напомним, ранее другой депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что получает в свой адрес много угроз из-за профессиональной деятельности. По словам Базарбека, угрозы начали поступать с момента, когда он работал в качестве замглавы республиканской земельной комиссии.

При этом 8 сентября неизвестные подожгли детскую коляску, стоявшую перед квартирой Базарбека. Позже полицейские установили и задержали подозреваемого - против него возбудили дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036967-u-menya-net-telohranitelya-ili-bratvy-deputat-mazhilisa-zayavil-ob-ugrozah-i-informatsionnoy-atake/

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