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Неизвестные подожгли детскую коляску перед квартирой депутата в Алматы

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Сожженная коляска
Сожженная коляска. Фото: instagram.com/bakytzhan.bazarbek

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем официальном профиле в Instagram сообщил о том, что перед его квартирой неизвестные подожгли детскую коляску.

Мажилисмен опубликовал фото сожженной коляски.

"Сегодня неизвестные сожгли нашу коляску перед нашей квартирой в Алматы. Видимо, мне напоминают, что резво Новый Казахстан в парламенте строить нельзя", - написал Базарбек под фото.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями по данному факту в пресс-службу ДП Алматы.

В ведомстве пояснили, что на место преступления выезжала следственно-оперативная группа УП Медеуского района. Был проведен осмотр места происшествия.

Факт был зарегистрирован - в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению причастных лиц.

По данным с официального сайта мажилиса парламента, Бакытжан Базарбек родился 4 июня 1981 года в городе Джамбул (ныне Тараз) Жамбылской области.

Окончил школу-гимназию №8 им. Толе би города Тараз.

В 1998-2002 годах учился в Казахской Государственной юридической академии по специальности "Юриспруденция". Трудовой путь начал в 2002 году ассистентом преподавателя кафедры "Теория государства и права", а после - преподавателем по земельному и экологическому праву кафедры "Аграрное и экологическое право" Юридического института ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

С марта 2023 года - депутат мажилиса парламента РК VIII созыва по одномандатному округу - член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Женат, имеет двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035814-neizvestnye-podozhgli-detskuyu-kolyasku-pered-kvartiroy-deputata-v-almaty/

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