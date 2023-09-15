"Верните первоначальный вид": актюбинцы пришли в ужас от благоустройства своих дворов (видео)

В Актобе благоустройство дворов обернулось громким скандалом - вместо комфортных условий жители многоэтажек получили массу проблем, передает сайт телеканала КТК.

Еще три года назад в спальном районе Шанхай началось благоустройство дворов многоэтажек. Радости местных не было предела, но люди и подумать не могли, что столь ожидаемое асфальтирование станет таким долгим и проблемным.

Как оказалось, подрядчик попался недобросовестный. Сделал работу лишь наполовину: отремонтировал проезжую часть, а вот подходы к подъездам забросил. И теперь стало еще хуже, чем было, говорят горожане.

"Весь асфальт соскребли. У нас был асфальт хороший. Сделали ямы. И теперь, когда у нас большие дожди, заливает подъезды. Весь первый этаж у нас в воде.

Мы не просим брусчатку. Хотя бы пусть зальют бетоном дорожки, подход к дверям, к подъезду, чтобы вода не заходила. Они еще экскаватором подняли весь асфальт старый, и уклон пошел туда – в дом", – рассказала горожанка Райхан Жанузакова.

В соседнем дворе подрядчик и вовсе оставил людей без дорог. Ремонтники успели снять старое покрытие, но новый асфальт так и не положили. Больше жители их здесь не видели. Хотя, по словам горожан, строители обещали, что после завершения работ люди не узнают свой двор. Так оно, в общем-то, и вышло. Правда, актюбинцы не ожидали, что итог будет печальный, а не радостный.

"Верните нам в первоначальный вид. Не надо нам модных брусчаток, ничего не надо. Нам просто сделайте так, чтобы мы не прыгали по грязи, по воде, через вот эти вот бордюры, которые, между прочим, видели, уже падают, потому что три года прошло. Три года! Поменялись акимы: городские, областные, районные!" – возмущена Татьяна Понарина.

Чиновники заявляют, что и сами не знали, с кем связались. Оказывается, они уже судились с недобросовестным подрядчиком. Теперь доделывать работу за скандальную компанию будет уже другая фирма.

"Мы остановили работу подрядной организации через суд. Она вернула деньги. В настоящее время новая компания "Актобе адал курылыс" выиграла тендер. В этом году полностью завершит все работы: поставит бордюры, уложит щебень, заасфальтирует. Дворы будут приведены в порядок", – сообщил инспектор отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актобе Жансерик Турешов.

После скандального благоустройства, жители больше не верят строителям. Теперь готовы днем и ночью следить за новым подрядчиком. Боятся, как бы работы вновь не затянулись. Не собираются ждать еще три года.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители пригорода Актобе перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме: в поселке, где им выдали земли, нет ни света, ни газа, ни воды. Люди больше 10 лет стояли в очереди, чтобы получить положенные 10 соток от государства. Получив землю, горожане построили здесь дома, но заехать и жить полноценно в них не могут, потому что нет ни электричества, ни воды.

В акимате заявили, что в конце осени в село точно проведут электричество и газ, а к началу зимы обещают подключить свет и подать газ.

"Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Согласно проекту, проект переходящий, то есть строительно-монтажные работы начаты в прошлом году. Окончание планируется в этом году. Полностью планируется в ноябре текущего года", – заявлял заместитель акима района Астана Актобе Алмас Жаксылыков.

Ответить на вопрос, почему земли выдали без инженерных сетей, представители власти затруднились.