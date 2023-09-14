Алматинка предложила чиновникам ездить на автобусе или ходить пешком

Жительница Алматы во время встречи с населением Ауэзовского района предложила сотрудникам акимата дважды в месяц пересаживаться на общественный транспорт или ходить пешком, передает NUR.KZ.

Жительница Алматы заявила, что Алматы "превращается в город, где тесно людям, но комфортно высоткам и машинам". Она предложила два раза в месяц сотрудникам акимата пересаживаться на общественный транспорт или ходить пешком.

"Если только сотрудники акиматов поедут на работу на общественном транспорте или пойдут пешком - это будет фурор вселенского масштаба", - отметила она.

Аким прокомментировал это предложение так.

"Всегда говорят про акимат и районные акиматы… у меня 90% работающие в акимате - такие же горожане без социальных льгот: они ездят в общественном транспорте, метро и автобусах, они - нормальные живые люди и знают город как никто другой.

Для этого мне не надо акции проводить, чтобы они пересели на общественный транспорт: они сегодня им пользуются. По личному транспорту - у нас машинами владеют не только работающие в акимате, но и жители", - заявил Досаев.

В ходе той же встречи, напомним, аким Алматы высказался о количестве своих советников и заместителей.