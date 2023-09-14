"Не такой уж большой аппарат": Досаев о количестве своих заместителей и советников
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Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал о численности своего аппарата, передает корреспондент NUR.KZ.
Отвечая на вопрос жительницы Алматы о трудности доступа на прием к акиму, Досаев отметил, что принимает по личным вопросам ежемесячно.
"Восемь районов - каждый квартал я здесь, рабочие поездки у меня есть, я появляюсь в каждом районе и примерно знаю, чем люди живут. Население большое в городе. Желающие ко мне - пожалуйста.
У меня всего четыре заместителя, всего лишь 3 советника. Не такой уж большой у меня аппарат. Мы стараемся максимально использовать время", - заключил аким.
Напомним, сегодня аким Алматы рассказал о том, на какой стадии находится благоустройство Сайрана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036575-ne-takoy-uzh-bolshoy-apparat-dosaev-o-kolichestve-svoih-zamestiteley-i-sovetnikov/