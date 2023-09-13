Задолжал более 19 млн тенге: астанчанина арестовали за долги по алиментам

Астанчанина приговорили к административному аресту за то, что он не платил алименты с 2015 года. Накопившаяся сумма составила более 19 млн тенге, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Столичная прокуратура района Нура провела анализ о взыскании суммы задолженности по алиментам. В результате ими был установлен неплательщик, имеющий задолженность с 2015 года более 19 млн тенге.

Районная прокуратура возбудила административное производство по части 1 статьи 669 КоАП.

Вскоре постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны должника привлекли к административной ответственности в виде 5 суток ареста.

Согласно части 1 статьи 669 КоАП, неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тысяч тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Напомним, житель Усть-Каменогорска шесть лет не платил алименты на двоих детей, накопив долг в четыре миллиона тенге. За уклонение ему назначили один год ограничения свободы. Однако после того, как он продолжал не платить алименты, суд вынес решение о замене неотбытого срока на лишение свободы на 40 дней в колонии средней безопасности.