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Задолжал более 19 млн тенге: астанчанина арестовали за долги по алиментам

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Астанчанина приговорили к административному аресту за то, что он не платил алименты с 2015 года. Накопившаяся сумма составила более 19 млн тенге, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Столичная прокуратура района Нура провела анализ о взыскании суммы задолженности по алиментам. В результате ими был установлен неплательщик, имеющий задолженность с 2015 года более 19 млн тенге.

Районная прокуратура возбудила административное производство по части 1 статьи 669 КоАП.

Вскоре постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны должника привлекли к административной ответственности в виде 5 суток ареста.

Согласно части 1 статьи 669 КоАП, неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тысяч тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Напомним, житель Усть-Каменогорска шесть лет не платил алименты на двоих детей, накопив долг в четыре миллиона тенге. За уклонение ему назначили один год ограничения свободы. Однако после того, как он продолжал не платить алименты, суд вынес решение о замене неотбытого срока на лишение свободы на 40 дней в колонии средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036459-zadolzhal-bolee-19-mln-tenge-astanchanina-arestovali-za-dolgi-po-alimentam/

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