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"Отказаться от ручного труда": дороги в Алматы будут убирать электромашины

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Техника для уборки улиц
Техника для уборки улиц. Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы этой зимой начнут убирать улицы электромашины, которые позволят полностью отказаться от ручного труда, передает акимат города в своем официальном Telegram-канале.

"В новом сезоне на уборку города выйдет новая техника, в том числе впервые в Казахстане электрокары. Применение новых машин позволит полностью отказаться от небезопасного ручного труда вдоль магистральных и улиц городского значения", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для ГКП "Алматы тазалық" из городского бюджета дополнительно планируется закупка 101 единицы спецтехники (29 из которых уже поставлено). Это 17 подметально-вакуумных уборочных машин, 10 самосвалов, 12 тротуаро-уборочных машин, 9 мусоровозов, 5 мини-тракторов, 37 комбинированных уборочных машин, 10 фрез и 1 манипулятор.

Техника для уборки улиц
Техника для уборки улиц. Фото: t.me/almaty_akimat

"Вся приобретаемая техника является универсальной и будет использована как в зимний, так и в летний периоды", – сказал руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев.

В акимате добавили, что впервые в Казахстане на службу коммунальщиков поступят электрические коммунальные машины. Это 18 многофункциональных тротуаро-уборочных машин на электротяге (6 из них уже поставлено). Закуп запланирован до конца года в рамках реализации программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочным перспективам до 2030 года.

Техника для уборки улиц
Техника для уборки улиц. Фото: t.me/almaty_akimat

"Закупаемые машины отличаются экологичностью. К примеру, Dulevo 6000 CNG - единственная в мире уборочная техника с механическим всасыванием, таким образом исключает выбросы пыли в отличие от механической уборки, без ущерба для производительности подметания.

PONY Р-4, Р-3 в летнее время используется для уборки или мытья тротуаров или участков, прилегающих к зданиям, покоса травы на закраинах и обочинах дороги, полива клумб, а в зимнее время можно использовать для уборки снега и распределения реагентов на тротуарах, стоянках для машин и узких аллеях. Тем самым эти машины повышают производительность и сократят время уборки в несколько раз", – рассказали в ведомстве.

Техника для уборки улиц
Техника для уборки улиц. Фото: t.me/almaty_akimat

Напомним, еще в прошлом году в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы сообщили, что дороги будут обрабатываться по-новому. Были закуплены три единицы техники в пилотном проекте, которые будут применять жидкий реагент солевого раствора.

Добавим, что, согласно информации на сайте акимата города Алматы, ГКП на ПХВ "Алматы тазалық" является юридическим лицом в организационно-правовой форме коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Предприятие осуществляет содержание автомобильных улиц (дорог) города в течение года с выполнением работ по сбору мусора в полосе отвода, погрузке и вывозке его на свалку, окашиванию полосы отвода и уборке скошенной травы, очистке и мойке проезжей части, очистке водоотводных канав и арыков весной от снега и летом от наносного мусора и грязи с вывозкой мусора, очистке тротуаров, остановочных комплексов общественного транспорта от грязи, снега и мусора и посторонних предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036425-otkazatsya-ot-ruchnogo-truda-dorogi-v-almaty-budut-ubirat-elektromashiny/

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