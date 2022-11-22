Необычным способом будут обрабатываться дороги зимой в Алматы

Обработка дорог: РСК Алматы

В Алматы планируется по-другому обрабатывать дороги от снега и льда. Об этом рассказал заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов во время брифинга на , передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, улицы делятся на три типа: городского, районного и местного значения. В зависимости от типа работы производятся с определенной периодичностью - не реже двух раз в сутки для улиц городского значения, раз в сутки - районного, и не реже раза в неделю - для улиц местного значения. Однако частота уборки улиц зависит еще и от погодных условий.

В зимний период задействуются около 1000 единиц спецтехники, в том числе, по борьбе с гололедом. На сегодня уже завершена подготовка к зимнему обслуживанию, заготовлено 76 тыс. тонн отсева, 25 тыс. тонн соли.

Как рассказал спикер, согласно технологии по зимней уборке, обработка улиц осуществляется с выдержкой в 20-40 мин от начала снегопада.

Кроме того, в этом году, рассказал Ашкенов, дороги будут обрабатываться по-новому. Так, уже закуплены три единицы техники в пилотном проекте, которые будут применять жидкий реагент солевого раствора.

"Если раньше на определенных участках дорог необходимо было производить сгребание снежных масс, то теперь обработка будет осуществляться солевым раствором, так же, как летом, улицы поливаются с помощью форсунок и емкостей.

Будет производиться такой же полив солевым раствором. Подразумевается, что припаркованные авто не будут мешать, так как струя будет доставать до прибордюрной полосы", - сообщил спикер.

Он отметил, что концентрация солевого раствора соответствует экологическим требованиям. В скором времени эксплуатация техники будет начата, пока же техника проходит регистрацию и процесс страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998442-neobychnym-sposobom-budut-obrabatyvatsya-dorogi-zimoy-v-almaty/