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Как будут спасать алматинцев в случае обрушения домов при землетрясении (фото)

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Спасение раненых
Спасение раненых. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Раненые в завалах, пострадавшие при обрушениях в Алматы - это не сценарий триллера, но, к счастью, и не жизненные реалии горожан. Дело в том, что в городе проходят сейсмотренировки, передает NUR.KZ.

На территории строящегося ЖК в Турксибском районе журналистам и министру по ЧС Сырыму Шарипханову продемонстрировали, как в случае разрушительного землетрясения спасатели будут отрабатывать столь страшные процессы, как извлечение пострадавших из-под завалов и руин и спасение раненых.

Спасение раненых
Спасение "раненых". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно сценарию командно-штабных учений "Жер-2023", в Алматы произошло сильное землетрясение, разрушившее здания. Под завалами оказались пострадавшие люди.

Вертолет со спасателями
Вертолет со спасателями. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так как в Алматы доступ к объектам зачастую затруднен, а в условиях ЧС с разрушениями - тем более, спасателям пришлось использовать вертолет, чтобы подобраться к объекту.

Эвакуация из здания
Эвакуация из здания. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Людей, кто "остался" в "уцелевшем здании", эвакуировали через окна, в том числе, с помощью автокранов. Ведь, как известно, во время землетрясения использовать лестницу и лифт нельзя.

Эвакуация из здания
Эвакуация из здания. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эвакуация из здания
Эвакуация из здания. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тех, "кто остался под завалами", искали с помощью собак и кинологической службы. Периодически устраивалась минута тишины, когда на местности стараются услышать крики, зовы о помощи или стоны.

Кинологи ищут раненых
Кинологи ищут "раненых". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К учениям привлекли не только спасателей, но и десантников, и медиков для оказания помощи.

Спасение пострадавшего
Спасение "пострадавшего". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Условно пострадавшим и раненым тут же "оказывали" первую медицинскую помощь.

Оказание медицинской помощи пострадавшему
Оказание медицинской помощи "пострадавшему". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спасение раненых
Спасение "раненых". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Алматы является сейсмоопасным городом, на территории которого возможны сейсмические проявления. В мире они происходят регулярно - на территории Турции, когда погибло 50 тыс. человек, сейчас на территории Марокко тоже произошло землетрясение, погибло более 2 тыс. человек. Самое главное - подготовленность людей.

Если люди будут знать, как действовать в экстремальных ситуациях, то жертв и поражений будет меньше. Надо знать природу происхождения землетрясений, знать безопасные места и без паники и лишней суеты действовать и оказывать помощь ближним", - отметил министр.

Сотрудник РОСО спасает человека
Сотрудник РОСО "спасает" человека. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он рассказал, что в Алматы расположены сейсмостанции, всего их 69, но на некоторых из них идет ремонт. Также есть станции раннего оповещения о возникновении сейсмических проявлений, но эти датчики будут регистрировать и передавать информацию за короткий промежуток времени - за 30 секунд до начала толчков. Помимо того, оповещения будут приходить пользователям приложения Darmen.

Поиск пострадавших с привлечением пожарных
Поиск "пострадавших" с привлечением пожарных. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

"За это время люди смогут занять безопасное место, отключить оборудование, газ, свет и быть готовыми к толчкам. Толчки могут быть и сильной, и малой мощности. Надо по обстановке реагировать. Мы рекомендуем иметь тревожные чемоданчики с водой, едой, документами и теплой одеждой, и быть готовыми к эвакуации", - сообщил Сырым Шарипханов.

Глава МЧС Сырым Шарипханов
Глава МЧС Сырым Шарипханов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он порекомендовал хранить некоторые вещи в автомобиле, чтобы можно было в первое время обойтись без помощи со стороны.

"Потому что, если будут разрушения, проблематично будет сразу отреагировать", - отметил министр.

Разборы завалов
Разборы завалов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он ответил и на вопрос об уплотняющей застройке, отметив, что сейчас установлены ограничения в этом направлении. Однако проблема действительно существует.

Разборы завалов
Разборы завалов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы должны работать с тем, что есть. Мы должны больше оставлять площадей, чтобы спасатели могли проехать, не создавать искусственные пробки, ограждения, как это случилось, например, в Аккенте", - прокомментировал министр.

Спасатели
Спасатели. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия разрушительных землетрясений магнитудой 7,5, повлекшая за собой человеческие жертвы. Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек, а также несколько районов соседней Сирии.

Спасение раненых
Спасение раненых. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ночь с 8 на 9 сентября в 23:00 по местному времени в Марокко произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Число погибших достигло почти 2,7 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036247-kak-budut-spasat-almatintsev-v-sluchae-zemletryaseniya-pokazali-v-mchs-foto/

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