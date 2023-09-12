Вспышка бруцеллеза произошла в Карагандинской области: заразились 19 человек (видео)

Сразу в трех селах Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза - в поселках ввели ветеринарные ограничения. Случаи заражения зафиксированы и среди людей, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, бруцеллез обнаружили у скота в селах Мади, Мынбаев и Кусак.

Анализы берут каждые две недели. Для достоверности пробы исследуют по два раза, рассказывают ветеринары.

Во всех трех населенных пунктах ввели ограничения - из поселков теперь запрещено вывозить мясную и молочную продукцию.

Санврачи сообщают, что с начала года бруцеллезом заразились уже 19 человек. Люди жалуются на высокую температуру, слабость, бессонницу и боли в пояснице. Медики призывают покупать сельхозпродукцию в магазинах и на рынках, где есть ветконтроль. А продукты обязательно подвергать термической обработке.

"Источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей является использование молока и молочных продуктов в пищу без термической обработки и приобретение их у физических лиц, в 38,2% случаев – нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при уходе за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных", - прокомментировала официальный представитель департамента санэпидконтроля Карагандинской области Айгуль Шатекова.

Источник: КТК