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Вспышка бруцеллеза произошла в Карагандинской области: заразились 19 человек (видео)

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Врачи и пациенты в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Daniel Leal/AFP/Getty Images

Сразу в трех селах Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза - в поселках ввели ветеринарные ограничения. Случаи заражения зафиксированы и среди людей, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, бруцеллез обнаружили у скота в селах Мади, Мынбаев и Кусак.

Анализы берут каждые две недели. Для достоверности пробы исследуют по два раза, рассказывают ветеринары.

Во всех трех населенных пунктах ввели ограничения - из поселков теперь запрещено вывозить мясную и молочную продукцию.

Санврачи сообщают, что с начала года бруцеллезом заразились уже 19 человек. Люди жалуются на высокую температуру, слабость, бессонницу и боли в пояснице. Медики призывают покупать сельхозпродукцию в магазинах и на рынках, где есть ветконтроль. А продукты обязательно подвергать термической обработке.

"Источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей является использование молока и молочных продуктов в пищу без термической обработки и приобретение их у физических лиц, в 38,2% случаев – нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при уходе за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных", - прокомментировала официальный представитель департамента санэпидконтроля Карагандинской области Айгуль Шатекова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036190-vspyshka-brutselleza-proizoshla-v-karagandinskoy-oblasti-zarazilis-19-chelovek-video/

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