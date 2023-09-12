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Вспышка бруцеллеза произошла в Карагандинской области: заразились 19 человек

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Врачи и пациенты в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Daniel Leal / AFP / Getty Images

Сразу в трех селах Карагандинской области зафиксировали вспышку бруцеллеза - в поселках ввели ветеринарные ограничения. Случаи заражения зафиксированы и среди людей, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, бруцеллез обнаружили у скота в селах Мади, Мынбаев и Кусак.

Анализы берут каждые две недели. Для достоверности пробы исследуют по два раза, рассказывают ветеринары.

Во всех трех населенных пунктах ввели ограничения - из поселков теперь запрещено вывозить мясную и молочную продукцию.

Санврачи сообщают, что с начала года бруцеллезом заразились уже 19 человек. Люди жалуются на высокую температуру, слабость, бессонницу и боли в пояснице. Медики призывают покупать сельхозпродукцию в магазинах и на рынках, где есть ветконтроль. А продукты - обязательно подвергать термической обработке.

"Источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей является использование молока и молочных продуктов в пищу без термической обработки и приобретение их у физических лиц, в 38,2% случаев - нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при уходе за сельскохозяйственными животными, несвоевременное лабораторное обследование животных", - прокомментировала официальный представитель департамента санэпидконтроля Карагандинской области Айгуль Шатекова.

Источник: КТК

Что такое бруцеллез и чем он опасен

На официальном сайте Минздрава РК указано, что бруцеллез - опасное заразное заболевание человека и животных, которое может привести к инвалидности.

Человек может заразиться бруцеллезом:

  • при контакте и забое больного скота (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи) и собаки, в том числе в период окота;
  • при употреблении сырых мясных и молочных продуктов больных животных;
  • при обработке шерсти и кожи больных животных.

Основные симптомы заболевания:

  • перемежающая боль в суставах, спине;
  • упадок сил;
  • повышение температуры тела (длительное время);
  • потливость;
  • слабость;
  • потеря аппетита, веса.

Ранее санврачи объясняли, что бруцеллез - тяжелая инфекционная болезнь, при которой поражаются опорно-двигательный аппарат, нервная и половая системы, другие органы.

В первые дни у больных поднимается температура, появляются озноб, потливость, слабость, пропадает аппетит. Затем появляются головная боль, бессонница, температура.

При несвоевременном лечении болезнь может перейти в хроническую форму и привести к инвалидности.

Возбудитель болезни проникает в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа и глаз, например, при вдыхании пыли во время уборки помещения, где содержатся больные животные, при разборке их шерсти и шкур.

Специалисты ДСЭК рекомендуют казахстанцам соблюдать меры профилактики: при уходе за сельхозживотными использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки, респираторы, спецодежду, а по завершении работы - тщательно мыть руки с мылом.

Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр.

Специалисты советуют также не употреблять сырое молоко, плохо проваренное или прожаренное мясо, не выдержанные сыры и брынзу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2036190-vspyshka-brutselleza-proizoshla-v-karagandinskoy-oblasti-zarazilis-19-chelovek-video/

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