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Погиб, спасая людей: о герое-пожарном сняли сериал "Қаһарман"

Опубликовано:

Қаһарман
Постер к сериалу: "Қаһарман"

О пожарном Аскаре Забикулине, который погиб, спасая людей из огня в Астане, сняли сериал под названием "Қаһарман", передает корреспондент NUR.KZ.

16 ноября на 11 этаже жилого комплекса "Каһарман" в Астане произошел пожар. Огнеборцам удалось спасти пять человек, троих из которых вынес Аскар Забикулин. К сожалению, этот выезд стал для Аскара последним.

Получив ожог, он находился в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации многопрофильной городской больницы №1. Площадь ожогов составила 80%. 20 ноября 2022 года стало известно, что пожарный Аскар Забикулин скончался.

Аскара Забикулина наградили орденом "Айбын" I степени и посмертно наградили премией "Алтын Адам". Одну из улиц столицы назвали в честь погибшего героя, а также установили мемориальную доску. Также приказом министра пожарной части №6, находящейся в районе Есиль, дали название "специализированная часть имени Аскара Забикулина №6".

В честь героя снят сериал "Қаһарман". Он посвящен Аскару Забикулину, всем пожарным и спасателям, которые ежедневно рискуют своими жизнями.

Сюжет основан на реальных событиях и жизни Аскара Забикулина. Каждая серия описывает важные моменты его жизни: начиная со школьных лет, учебы в КТИ МЧС РК, первого места работы, свадьбы, рождения дочерей и до трагического пожара.

Главного героя зовут Аскар, ему 29 лет и он работает пожарным в пожарной части N°6. По характеру Аскар - настойчивый, упрямый, честный, грамотный, семьянин. У молодого человека со школьных времен проявляются такие качества, как героизм, лидерство и готовность прийти на помощь.

Кроме того, в сериале покажут будни сотрудников пожарной службы. Картина покажет разные ситуации в жизни главного героя.

Сериал транслируется с 11 сентября по будням в 19.20 на телеканале Astana TV. В понедельник уже стартовала первая серия "Қаһарман".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036143-pogib-spasaya-lyudey-o-geroe-pozharnom-snyali-serial-qaharman/

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