Ветер, дождь с грозой и градом: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и осадков в виде дождя и града, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 11 сентября, в столице обещают сильный дождь с грозой, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской и Акмолинской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В области Ұлытау ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами они могут достигать 23-28 м/с.

В Жамбылской области синоптики обещают грозу, град и ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами 23-28 м/с, а временами порывы могут превышать 30 м/с.

В Атырауской области прогнозируют грозу и ветер со скоростью 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Актюбинской области будет сильный дождь с грозой, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются сильный дождь с грозой, град, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кызылординской области прогнозируются гроза, пыльная буря, ветер с порывами до 23-28 м/с.

В Мангистауской области ожидается сильный дождь с грозой, а также будет ветер с порывами до 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается гроза и ветер со скоростью до 15-20 м/с, а порывы могут достигать 25 м/с.

Кроме того, в Карагандинской, Жамбылской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях и области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.

Добавим, что по информации на сайте ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. При ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.