Несколько автобусов временно изменили маршруты в Астане

В столице временно изменены схемы движения восьми автобусных маршрутов в связи с ремонтом дорог, передает CTS в своем официальном Instagram-аккаунте.

"До завершения ремонтных работ временно изменились схемы движения маршрутов №№ 1А, 24, 24Н, 30, 29, 29А, 33, 57", – говорится в сообщении.

Также в CTS опубликовали схемы объезда данных автобусов, с которыми можно ознакомиться в галерее.

Жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут во избежания заторов.

Напомним, ранее астанчан предупредили о перекрытии движения по улице Сагадата Нурмагамбетова на несколько дней из-за ремонта. С 10 по 15 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Айнаколь до проспекта Кошкарбаева.