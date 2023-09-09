Почти на неделю перекроют движение по одной из улиц в Астане

Астанчан предупредили о перекрытии движения по улице Сагадата Нурмагамбетова на несколько дней из-за ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале городского центра мониторинга.

Как уточнили в акимате, по согласованию с управлением административной полиции ДП города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по улице С. Нурмагамбетова.

По этой причине с 10 по 15 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Айнаколь до проспекта Кошкарбаева.

Астанчан призвали заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что до 10 сентября перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Республики – от улицы Ж. Ташенова до улицы А. Иманова.