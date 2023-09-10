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На фото со спящими на полу детьми отреагировали в детском саду Актау

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Ребенок спит на полу
Ребенок спит на полу. Фото: t.me/kozachkow

В соцсетях обсуждают снимки, на которых малыши спят на полу в детском саду в Актау. Руководство учреждения прокомментировало ситуацию, передает Lada.kz.

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова опубликованы фотографии, снятые в частном детском саду "Бесата" в Актау. Судя по снимкам, дети спят на полу.

Как сообщила изданию дирекция детского сада "Бесата", данные фотографии рассылает их экс-сотрудник, который якобы пытается испортить репутацию дошкольного учреждения.

"Кровати есть для всех детей, но некоторые из малышей не желают спать на них, и их родители об этом знают, согласны. К тому же, на полу имеется ковер, на котором лежит матрац и покрывало", - рассказали в руководстве.

Также руководство детского сада наняло адвоката и намерено судиться с отправителем фото.

Напомним, в марте в Алматы жители города пожаловались на еду в дошкольном учреждении, которой кормят их детей. На кадрах - дети едят хлеб, макая его. В акимате сообщили, что будет проведена проверка.

В июле в полицию Астаны поступило сообщение о том, что двое воспитателей находятся в детском саду в пьяными и без сознания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035994-na-foto-so-spyaschimi-na-polu-detmi-otreagirovali-v-detskom-sadu-aktau/

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