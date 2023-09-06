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Участок проспекта Республики в Астане перекроют на три дня из-за ремонта

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане перекроют участок проспекта Республики на три дня в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна, передает официальный сайт столичного акимата.

Как сообщили в ведомстве, по согласованию с управлением административной полиции ДП города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по проспекту Республики.

"В связи с проведением ремонтных работ с 8 по 10 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Республики – от улицы Ж. Ташенова до улицы А. Иманова", – рассказали в акимате.

Карта
Расположение улиц Ж. Ташенова и улиц А. Иманова. Скриншот: Google Maps

В городской администрации призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах.

Напомним, ранее в CTS предупреждали, что в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит.

"В связи с этим с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра", – говорилось в сообщении.

Перекрытие продлится до 30 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035471-uchastok-prospekta-respubliki-v-astane-perekroyut-na-tri-dnya-iz-za-remonta/

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