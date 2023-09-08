"Дискредитировал звание полицейского": командира полка и его подчиненных уволили в Шымкенте

В Шымкенте от занимаемых должностей освободили командира полка департамента полиции города и еще нескольких правоохранителей, сообщается на Instagram-странице ДП мегаполиса.

Согласно информации департамента, ранее сотрудники Антикоррупционной службы задокументировали факт получения взятки в размере 70 тысяч тенге инспектором полка патрульной полиции. В связи с этим инспекция по личному составу департамента полиции провела служебное расследование.

"8 сентября результаты расследования вынесли на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Комиссия, в свою очередь, вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления", - говорится в сообщении.

Сегодня глава Департамента полиции Шымкента Думан Таев подписал приказ об освобождении правоохранителей от занимаемых должностей.

"Подозреваемого инспектора полка уволили за дискредитацию звания полицейского. В отношении задержанного полицейского проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК "Получение взятки". Он находится под стражей", - заявили в департаменте.

Некоторые СМИ пишут, что речь идет о самом знаменитом полицейским Шымкента Данияре Мейрхане. Сам Мейрхан не комментировал эту ситуацию, однако на своей Instagram-странице призвал МВД проверить полицию Шымкента.

"Считаю, что ситуацию в департаменте полиции города Шымкента должна проверить спецкомиссия из МВД РК. Прошу главу ведомства отправить с проверкой в Шымкент первого заместителя министра МВД и начальника ДСБ МВД РК. Закон ведь должен соблюдаться всеми", - говорится в посте Мейрхана.

Отметим, что ранее Мейрхан уже оказывался в центре скандала. Так, в апреле прошлого года сообщалось о задержании одного из начальников районных подразделений ДП Туркестанской области по подозрению в самоуправстве. Этим полицейским и оказался Данияр Мейрхан.

Позже стало известно, что дело в отношении Данияра Мейрхана рассматривается по статье "Мошенничество". По версии следствия, он якобы завладел дорогостоящим автомобилем, но полностью не расплатился. Затем известного полицейского выпустили под залог в 40 млн тенге.

Однако потом уголовное дело закрыли, а Мейрхан из ДП Туркестанской области перешел в состав ДП Шымкента, став командиром полка патрульной полиции. В январе этого года Данияр Мейрхан через суд добился возмещения морального вреда за незаконный арест.

Добавим, что Данияр Мейрхан стал героем Казнета в 2016 году. Тогда он, будучи начальником местной полиции, напомнил подчиненным, что перед законом все равны и велел снять тонировку служебного автомобиля патрульно-постовой службы.