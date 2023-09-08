"Подготовьте тревожный чемоданчик": ДЧС Алматы обратился к горожанам
Опубликовано:
11-12 сентября в Алматы будет проводиться Республиканское командно-штабное учение, в рамках которого пройдет общегородская сейсмотернировка, передает NUR.KZZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города
Как уточнили в ведомстве, в понедельник, 11 сентября, в 10:00 в городе будет проводиться общегородская сейсмотренировка.
"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, заранее определите маршрут эвакуации в безопасное место", - сообщили в ДЧС.
Это может быть открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.
"Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания. Соблюдайте инструкции по дальнейшим действиям через доступные средства оповещения", - добавили в ведомстве.
В ДЧС Алматы также огласили 10 простых шагов при землетрясении
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков"
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Отметим, ранее спасатели предупредили о проверке системы оповещения гражданской защиты жителей области Жетісу. Она состоится 11 сентября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035778-podgotovte-trevozhnyy-chemodanchik-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/