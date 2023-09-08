"Подготовьте тревожный чемоданчик": ДЧС Алматы обратился к горожанам

11-12 сентября в Алматы будет проводиться Республиканское командно-штабное учение, в рамках которого пройдет общегородская сейсмотернировка, передает NUR.KZZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города

Как уточнили в ведомстве, в понедельник, 11 сентября, в 10:00 в городе будет проводиться общегородская сейсмотренировка.

"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, заранее определите маршрут эвакуации в безопасное место", - сообщили в ДЧС.

Это может быть открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

"Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания. Соблюдайте инструкции по дальнейшим действиям через доступные средства оповещения", - добавили в ведомстве.

Памятка. Фото: ДЧС Алматы

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Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков"

Отойдите от мебели, окна, люстры;

Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков)

Отключите воду, газ электричество;

Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

Будьте готовы к повторным толчкам;

Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Отметим, ранее спасатели предупредили о проверке системы оповещения гражданской защиты жителей области Жетісу. Она состоится 11 сентября.