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"Подготовьте тревожный чемоданчик": ДЧС Алматы обратился к горожанам

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Громкоговоритель на крыше
Сирена. Иллюстративное фото: Robert Deyrail/Contributor/Getty Images

11-12 сентября в Алматы будет проводиться Республиканское командно-штабное учение, в рамках которого пройдет общегородская сейсмотернировка, передает NUR.KZZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города

Как уточнили в ведомстве, в понедельник, 11 сентября, в 10:00 в городе будет проводиться общегородская сейсмотренировка.

"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, заранее определите маршрут эвакуации в безопасное место", - сообщили в ДЧС.

Это может быть открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

"Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания. Соблюдайте инструкции по дальнейшим действиям через доступные средства оповещения", - добавили в ведомстве.

Памятка
Памятка. Фото: ДЧС Алматы

В ДЧС Алматы также огласили 10 простых шагов при землетрясении

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков"
  • Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
  • Отключите воду, газ электричество;
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Отметим, ранее спасатели предупредили о проверке системы оповещения гражданской защиты жителей области Жетісу. Она состоится 11 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035778-podgotovte-trevozhnyy-chemodanchik-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam/

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