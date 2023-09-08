Рассылку о сдаче "отчета по хранению наличных" прокомментировали в Минюсте

В соцсетях появился документ, по которому казахстанцам якобы грозит ответственность за несдачу отчетности по хранению наличных денежных средств. Минюст в своем официальном Instagram-аккаунте опроверг эту информацию.

"Министерство юстиции Республики Казахстан официально заявляет о том, что в социальных сетях мошенниками распространяется недостоверная информация об отчетности по хранению наличных денежных средств с устаревшей эмблемой Министерства юстиции, в документе подпись вице-министра юстиции Алмы Мукановой не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Ведомство призывает казахстанцев не предоставлять персональную информацию третьим лицам, поскольку распространяемая информация является фейком.

В случае возникновения дополнительных вопросов жителям Казахстана необходимо позвонить по номеру 119.

Добавим, что по информации на сайте ведомства, Министерство юстиции РК осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Напомним, ранее в Казнете появился фейк о том, что пенсионные накопления можно будет снять без учета порога минимальной достаточности. В ЕНПФ опровергли эту информацию.