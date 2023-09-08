Об ужесточении ответственности за насилие над детьми сообщила Закиева

В Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей, об этом уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила в своем официальном Facebook-аккаунте.

По ее словам, законопроект по обеспечению безопасности детей был разработан совместно с госорганами и депутатами парламента и представлен в рамках межведомственного совещания в Генпрокуратуре.

"В течение сентября планируется обсуждение законопроекта с НПО, общественностью на разных площадках, а затем документ будет направлен на заключение правительства, экспертизы, будет обсуждаться в рабочих группах мажилиса парламента РК.

Всех заинтересованных экспертов и общественные организации приглашаем к обсуждению. Прошу направить заявку мне лично", – говорится в ее публикации.

К публикации Закиева приложила основные положения законопроекта (всего 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах).

Так, она предложила ввести в Уголовный кодекс статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", которая охватит все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания посредством пересмотра норм статьи 140 УК РК. Также омбудсмен предложила ввести обязательный курс психологической помощи для совершивших деяния, связанных с жестоким обращением с детьми.

"Исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних (по статье 68 УК РК).

Ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания через исключение ограничения свободы (остается только лишение свободы) по статьям 106, 107, 110, 140 УК РК", – говорится в сообщении.

Также законопроект предусматривает введение статьи "Приставание сексуального характера к несовершеннолетним" (статья 121-1 УК РК) и пробационного контроля.

Кроме того, Динара Закиева отметила, что во время следствия по преступлениям в отношении детей подозреваемый находится на свободе и представляет угрозу потерпевшему. Поэтому в разработанном законопроекте предлагается содержать под стражей подозреваемых в преступлениях против несовершеннолетних на время досудебного расследования.

"В настоящее время участились случаи травматизации, насилия, отсутствия безопасности в учреждениях, оказывающих услуги детям. Однако мораторий на частные учреждения не позволяет проводить проверку их деятельности, что приводит к различным нарушениям", – говорится в сообщении.

В связи с этим было предложено ввести лицензирование организаций, оказывающих услуги детям, а также отменить мораторий на их проверки.

Разработчики законопроекта также предлагают ввести запрет на высадку ребенка из общественного транспорта, который находится без сопровождения родителя, и ответственность за это.

Помимо этого, уполномоченная по правам ребенка прокомментировала инициативу Генпрокуратуры по проверке семей, где дети живут с отчимом.

"Профилактические мероприятия, посещения касаются только семей, состоящих на учете по неблагополучию, связанных с алкоголизмом и тому подобное. Сегодня на таком учете состоят около 7 тыс. семей. В этих семьях проживает 12 тыс. детей, они находятся в зоне риска.

70% нарушений прав детей и преступлений против них, особенно против половой неприкосновенности, связаны именно с отсутствием своевременной адресной, комплексной помощи, профилактических мероприятий для семей, состоящих на учете по неблагополучию.

Посыл данной инициативы Генеральной прокуратуры именно такой, он не предусматривает никаких законодательных изменений и реализуется только в правовом поле в соответствии с существующим законодательством", – написала она.

Напомним, глава государства в своем послании народу поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Указал он и на важность психического здоровья подрастающего поколения.

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования. И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", – отметил президент.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

Также в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. В перечень бесплатных номеров могут добавить контакт-центр "111 Аманат". По этому номеру телефона жители страны смогут получить психологическую помощь, а также консультации по вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

Кроме того, в двух регионах страны в рамках спецпроекта совершат обходы неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети живут с отчимом.