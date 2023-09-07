Жителей области Жетісу попросили не паниковать 11 сентября
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Жителей области Жетісу предупредили о проверке системы оповещения гражданской защиты - будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, предает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
11 сентября 2023 года в 12:55 в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер - 2023" будет проводиться областная проверка системы оповещения гражданской защиты.
"Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций является своевременное его информирование и оповещение о возникновении или угрозе возникновения каких-либо опасных факторов природного и техногенного характера.
В ходе проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, с перехватом теле- и радиовещания. В связи с чем просим вас не паниковать и отнестись с пониманием", - обратились к жителям региона в ДЧС.
Правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
Если сигнал застал вас дома:
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035615-zhiteley-oblasti-zhetisu-poprosili-ne-panikovat-11-sentyabrya/