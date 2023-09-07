Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жителей области Жетісу попросили не паниковать 11 сентября

Опубликовано:

Громкоговорители на столбе
Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей области Жетісу предупредили о проверке системы оповещения гражданской защиты - будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, предает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

11 сентября 2023 года в 12:55 в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер - 2023" будет проводиться областная проверка системы оповещения гражданской защиты.

"Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций является своевременное его информирование и оповещение о возникновении или угрозе возникновения каких-либо опасных факторов природного и техногенного характера.

В ходе проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, с перехватом теле- и радиовещания. В связи с чем просим вас не паниковать и отнестись с пониманием", - обратились к жителям региона в ДЧС.

Правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Если сигнал застал вас дома:

  • включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
  • прослушайте экстренное сообщение;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:

  • прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035615-zhiteley-oblasti-zhetisu-poprosili-ne-panikovat-11-sentyabrya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.