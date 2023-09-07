Жителей области Жетісу попросили не паниковать 11 сентября

Жителей области Жетісу предупредили о проверке системы оповещения гражданской защиты - будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, предает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

11 сентября 2023 года в 12:55 в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер - 2023" будет проводиться областная проверка системы оповещения гражданской защиты.

"Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций является своевременное его информирование и оповещение о возникновении или угрозе возникновения каких-либо опасных факторов природного и техногенного характера.

В ходе проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, с перехватом теле- и радиовещания. В связи с чем просим вас не паниковать и отнестись с пониманием", - обратились к жителям региона в ДЧС.

Правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Если сигнал застал вас дома:

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушайте экстренное сообщение;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице: